publié le 18/02/2017 à 09:45

Difficile de lui trouver un défaut. Disponible depuis début février, le Galaxy A5 est la valeur sûre de Samsung. L'an dernier, ce modèle s'est imposé comme l'un des best-seller de la marque coréenne et a largement contribué à ses bons résultats financiers malgré le naufrage du Galaxy Note 7.



Élégant et efficace, ce smartphone milieu de gamme propose l’essentiel des caractéristiques du Galaxy S7 à un prix plus abordable d’environ 400 euros. L’héritage du Galaxy S7 se ressent d’abord au niveau du design, avec une coque avant arrière en verre et des bords légèrement arrondis.

En revanche, pas d'écran incurvé au programme. On retrouve une dalle Full HD de 5,2 pouces aux couleurs vives et aux contrastes intenses, lisible en toutes circonstances et idéal pour regarder des films ou des séries, même si le son délivré par le haut-parleur est un peu faiblard.



Niveau puissance, le Galaxy A5 surpasse son prédécesseur avec un processeur à 8 cœurs et 3 Go de mémoire vive. Il embarque 32 Go de stockage, extensible avec une carte micro SD. Sa batterie tient quasiment deux jours en utilisation polyvalente.

Un téléphone équilibré sans défaut

Le Galaxy A5 est tourné vers l’avenir avec un port USB-C qui se branche dans les deux sens et offre une charge rapide permettant de gagner un quart de la batterie en un quart d’heure. Il hérite également de la certification IP68 et peut donc aller dans l’eau à jusqu'à 1,5 mètres de profondeur pendant 30 minutes.



Le Galaxy A5 évolue sous Android 6 et sera rapidement mis à jour vers la dernière version Nougat, assure Samsung. On retrouve une interface classique avec toutes les applications Google et la fonction "Always on display" qui affiche en permanence l’heure, la date et les notifications sur l’écran verrouillé. On apprécie la fonction double écran, pour afficher deux applications en mm temps, et le dossier sécurisé, pour protéger des fichiers par empreinte digitale.



Sur le plan de la photographie, le capteur frontal passe de 5 à 16 mégapixels et propose un mode selfie avec de nombreux filtres et une fonction embellissement efficace pour lisser les portraits. Au final, le Galaxy A5 est un smartphone équilibré offrant des performances excellentes et une expérience utilisateur sans défaut majeur pour un prix plutôt bon marché.