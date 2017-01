LG préparerait un G6 à l'écran extra-large sans fonctions modulaires

La présentation du nouveau smartphone de LG sera l'un des moments forts du prochain Mobile World Congress de Barcelone.

Crédit : The Verge Visuel du LG G6 dévoilé par "The Verge"

par Benjamin Hue publié le 24/01/2017 à 19:27

En l’absence du Galaxy S8 de Samsung, qui devrait faire l’objet d’un événement dédié entre fin mars et mi-avril, la présentation du prochain smartphone de LG dimanche 26 février s’annonce d’ores et déjà comme l’un des moments forts du Mobile World Congress de Barcelone, la grand-messe européenne de la téléphonie mobile qui se tient cette année du 28 février au 2 mars dans la capitale catalane.



La firme coréenne tentera de faire oublier les mauvais résultats de sa division mobile, plombée l’an passé par l’échec du LG G5, un smartphone modulaire innovant, dans lequel peuvent se glisser des éléments pour améliorer ses performances et son autonomie, dont le design massif et désuet n’a finalement pas suscité l’adhésion du grand public.

Un écran bord à bord extra-large

Selon un premier visuel publié par le site américain The Verge, le LG G6 abandonnerait ces fonctionnalités modulaires pour mieux mettre l’accent sur le design. Le cliché montre un smartphone à l’écran bord à bord extra-large, occupant quasiment toute la face avant de l’appareil. La diagonale d’écran passerait de 5,3 à 5,7 pouces pour un ratio de 2 :1 et une définition de 1440x2880 pixels. Le résultat se rapprocherait du surprenant Mi Mix du fabricant chinois Xiaomi.



La montée en gamme esthétique passe également par l’abandon de l’habillage en plastique qui caractérisait le G5 au profit d’un alliage de verre et de métal à l’aspect premium plus en phase avec les ambitions du constructeur. Sur le plan des performances, LG pourrait se contenter de la puce Snapdragon 821, utilisée par Google pour les Pixel, car Samsung profiterait des premiers stocks du processeur Snapdragon 835.

Avec une intelligence artificielle embarquée ?

Selon Business Korea, LG serait en discussion avec Google et Amazon pour intégrer à son smartphone une intelligence artificielle capable de proposer des recommandations personnalisées de plus en plus pertinentes au fil du temps en réponse à des requêtes formulées en langage naturel. L'assistant vocal de Google serait le mieux placé.



D'après d'autres rapports, le G6 devrait conserver une prise jack, être étanche et disposer d’une double caméra à l’arrière. Sa batterie ne devrait plus être amovible mais serait désormais dotée d'un système de refroidissement très sophistiqué diminuant les risques de surchauffe de l'appareil.