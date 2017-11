publié le 22/11/2017 à 14:27

De nouveaux super-héros débarquent sur le petit écran. Après Inhumans, The Gifted et The Punisher, Marvel a lancé le 21 novembre Runaways sur la plate-forme de streaming Hulu. Dans la veine de The Gifted, dont les héros sont de jeunes mutants, la série met en scène un groupe d'adolescents aux super-pouvoirs unis contre leurs parents, membres d'une organisation criminelle qui sacrifie, entre autres, de jeunes gens.



Les lecteurs ont pu découvrir ces héros dans les comics éponymes (Les Fugitifs en français) à partir de 2003. L'aventure s'est achevée en 2009 après Runaways vol. 3 #14 faute de succès, mais Marvel compte bien retrouver un public grâce à la série.



D'une durée de 10 épisodes, la première saison de Runaways a déjà été saluée par la presse américaine qui félicite un show "rafraîchissant" (USA Today) au croisement "entre The Breakfast Club et X-Men, avec une touche de Stranger Things" (TVLine). Derrière ce scénario, qui a donc de solides arguments pour séduire, on retrouve le duo emblématique de Gossip Girl : Josh Schwartz et Stephanie Savage.

> Marvel's Runaways Trailer (Official) • A Hulu Original

6 héros aux pouvoirs exceptionnels

Gert, Nico, Alex, Chase, Karolina et Molly sont amis au lycée. Mais, pour une raison que vous découvrirez dans la série, le groupe se sépare, puis se réunit grâce à Alex. C'est là qu'ils découvrent la terrible vérité sur leurs parents qui leur ont aussi transmis leurs pouvoirs (selon les comics). Ainsi, Nico (fille de sorciers) peut lancer n'importe quel sort, une seule fois grâce au Bâton Unique. Gertrude, de son côté, peut contrôler un dinosaure, Dentelle lié aux voyages temporels de ses parents.



Chase, fils de savants, possède de nombreux objets surpuissants créés par ses parents, Molly a une force surhumaine et Karolina maîtrise l'énergie solaire et peut envoyer des boules d'énergie. Tous vont apprendre au fur et à mesure à maîtriser leurs pouvoirs ou trouver des alternatives, comme Chase et Alex qui ne sont pas nés avec des pouvoirs.





"Runaways" fait partie de l'univers cinématographique Marvel

En d'autres termes, la nouvelle série de Hulu fait partie du même monde que les Avengers ou les Agents du S.H.I.E.L.D, comme le rapporte The Hollywood Reporter. "Tout vient du même monde", démarre Jeph Loeb, président de Marvel Television. Mais, cela ne veut pas dire que nous aurons des références à Iron Man ou Captain America : "Ils [les héros de Runaways] se sont rencontrés et ils sont concentrés sur leur enquête et pas sur ce que fait Captain America un vendredi soir", poursuit-il.

Une série dédiée à l'adolescence

Les adolescents de "Runaways" vont devoir apprendre à vivre avec leurs pouvoirs Crédit : Greg Lewis/Hulu

Après The Gifted, Cloak & Dagger, Marvel se consacre aux jeunes super-héros à la télévision. Une belle initiative puisqu'au cinéma (jusqu'à Spider-Man : Homecoming), nous avons surtout suivi les aventures de héros adultes, dont on connaît peu l'enfance/adolescence. "J'aurais aimé avoir une série comme celle-ci pour voir mes super-héros préférés avoir les mêmes problèmes que moi, a confié Lyrica Okano (Nico) à USA Today. J'espère que Runaways permettra aux adolescents de se dire 'Hey, ce personnage me ressemble. Je ne suis pas la seule personne à vivre cela'."





Runaways offre donc l'occasion d'explorer une nouvelle facette du monde des super-héros, tout en abordant le thème de la puberté, le passage à l'âge adulte et l'amitié. Les trois premiers épisodes seront diffusés le 21 novembre, puis le public pourra découvrir un épisode par semaine. Prêts à rejoindre l'aventure ?