"Stranger Things" : à quelles questions devra répondre la saison 3 ?

publié le 09/12/2017 à 14:20

Les fans de science-fiction et de références aux années 80 ne pouvaient rêver plus beau cadeau de Noël : Netflix a officiellement annoncé l’arrivée d’une troisième saison de Stranger Things. Une nouvelle des plus réjouissantes mais qui n’est guère étonnante, tant le second cru (à l’instar du premier) fut couronné de succès.



Malgré quelques critiques de professionnels, plus sceptiques, le public a largement encensé la nouvelle salve d’épisodes. Les chiffres en témoignent : d’après l’institut Nielsen, quelques 15,8 millions d’abonnés à la plateforme de streaming ont visionné le premier chapitre de la deuxième saison au cours des trois premiers jours après sa mise en ligne le 27 octobre.

Si le chiffre (toujours pas confirmé par Netflix) s’avère exact, alors Stranger Things a signé l’un des démarrages les plus importants de la rentrée dans le paysage des séries. Il était donc tout naturel que la série des frères Matt et Ross Duffer gagne le droit de s’étirer sur une troisième saison.

D’autant plus que de nombreuses questions restent en suspens à la fin de la deuxième saison… Attention, la suite de cet article est généreuse en spoilers.

Will, Dustin et Jim Hooper sont-ils sortis indemnes du monde à l’envers ?

Will dans "Stranger Things" Crédit : Netflix

On pensait Will enfin sain et sauf à la fin de la saison inaugurale. C’était mal connaître les scénaristes, qui ont choisi l’enfant à la coupe au bol comme martyre privilégié pour cette saison 2, puisque possédé par le "Flagelleur mental".



Mais si, vous savez, cette créature comme faite de fumée à la forme arachnide. Bref, plus de peur que de mal, puisque après bien des débâcles, Joyce trouve le moyen de délivrer son fils du joug du monstre. Définitivement ? Rien ne l’indique.



Mais Will n’est pas le seul héros à surveiller à la loupe durant la prochaine salve d’épisodes. Il serait bon de rappeler que Dustin et Jim Hopper ont été, eux aussi, exposés aux étranges substances toxiques du Monde à l’envers.



Alors, certes : les plus observateurs auront remarqué que contrairement à Will, Dustin et le shérif n’ont pas craché de peu ragoutantes limaces. Mais il est fort probable qu’il existe autant de symptômes que de cas atteints. Ou que les toxines mettent un peu plus de temps à agir.

Eleven a-t-elle d'autres "frères et sœurs" ?

Eleven et Kali dans "Stranger Things" Crédit : Netflix

Si les pouvoirs d’Eleven vous impressionnent, ce n’est apparemment rien en comparaison de ceux de sa "sœur" Kali, capable de manipuler les esprits de ses adversaires, les faisant voir tout ce qu’elle désire.



Et si les deux jeunes filles prennent finalement des chemins différents, les showrunners ont indiqué que cette sœur d’infortune referait bien son retour dans la saison 3. Avec d’autres victimes des lugubres expérimentations du docteur Martin Brenner ?



Après tout, "Elfe" était la seule survivante présumée parmi ses cobayes. Alors, il est fort possible que le troisième cru prenne des allures de X-Men, avec une pléthore de petits surdoués. Une nouvelle qui ne risque pas de réjouir tous les amateurs du programme.



En effet, l’épisode 7 de la saison 2, déjà consacré aux tribulations d’Eleven et Kali (et donc plus proche d'un film de chez Marvel que du ton habituel de la série), a été vivement décrié. Rythme lent, manque d’enjeu… Gageons que les frères Duffer ne répètent pas le même scénario.

Quid des histoires d'amour ?

Nancy et Jonathan dans "Stranger Things" Crédit : Netflix

Parce qu’il n’y en a pas que pour les monstres du monde à l’envers. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, durant le très stéréotypé bal de fin d’année, pas moins de deux couples se formaient. D’un côté, Mike et Eleven, déjà amoureux transis dans la première saison.



À présent que notre héroïne a retrouvé son "paladin" (les fans comprendront) sans avoir à se cacher, le duo peut enfin vivre des jours heureux. Tout comme Lucas et "Mad Max", qui peut désormais cultiver des relations à sa guise sans avoir peur des réactions de Billy, son demi-frère (trop) protecteur.



Toutefois, ces deux unions risquent de créer des tensions au sein de la bande d’amis, habitués à rester "entre hommes". Sans omettre que Dustin est tout sauf insensible aux charmes de la jolie rouquine du programme. Le triangle amoureux pourrait bien repartir de plus belle.



Et en parlant de géométrie sentimentale, comment se réuniront Steve, Jonathan et Nancy ? On précise que cette dernière n’a jamais officiellement quitté le premier minet bien coiffé pour le second… Et si, après s’être inspiré de classiques comme Alien ou Les Goonies, Strangers Things se rapprochait des Feux de l’amour ?