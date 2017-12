publié le 04/12/2017 à 16:36

L'hiver est bel et bien là et l'envie de regarder des séries emmitouflé(e) sous le plus confortable des plaids n'a jamais été aussi présente. Heureusement, qui dit nouveau mois dit nouveaux contenus pour Netflix, qui renouvelle son catalogue de séries, films et documentaires.



En novembre, vous avez eu l'occasion de découvrir le dernier cru du partenariat Netflix/Marvel, le crépusculaire The Punisher. Mais aussi Alias Grace, adaptation d'un roman de Margaret Atwood, qui n'est autre que l'auteure de The Handmaid's Tale, roman dont la déclinaison sérielle fut un des plus gros succès de l'année 2017.



Pour ce mois de décembre, une constellation de nouveaux programmes débarquent sur la plateforme, tandis que d’autres fictions lancées en octobre se poursuivent à l’instar de Riverdale. Sans omettre un film exclusif au site de streaming, Bright, porté par le roi des blockbusters, l'acteur Will Smith.

Les séries

The Crown. La première saison fut, sans mauvais jeu de mots, couronnée de succès. C’est donc sans surprise que The Crown revient pour une saison 2, offrant à la reine Elizabeth II de nouvelles contraintes et obstacles à son règne. Il faut dire que ses détracteurs sont nombreux, attendant fébrilement la moindre faute pour la mettre hors-course. À visionner dès le 8 décembre.





Dark. Sans aucun doute l’une des séries événements de cette fin d’année 2017. Première série originale allemande, Dark relate la disparition de Mikkel, gamin de 12 ans passionné par le magicien Houdini. Un thriller horrifique dont le pitch de départ n’est pas sans rappeler une autre série phénomène, Stranger Things. Souhaitons-lui la même trajectoire. Le programme est disponible depuis le 1er décembre.



Dynasty. Le soap phare des années 80 revient dans une toute nouvelle version, très différente du programme d'origine. Le spectateur suit cette fois-ci les rivalités des deux clans les plus riches et puissants des États-Unis : les Carrington et les Colby. Nouveau protagonistes, nouvelles intrigues : cette nouvelle mouture s'apparente davantage à Gossip Girl (et à cela rien de plus normal, puisqu'elles partagent les mêmes créateurs, Stéphanie Savage et Josh Schwartz). Découvrez un nouvel épisode par semaine à partir du 7 décembre.









Riverdale. La saison 2 de l’héritière Twin Peaks se poursuit. Mais qui peut bien être Black Hood, le tueur cagoulé ? Hal Cooper, Kevin, Betty… La liste des suspects ne cesse de grossir au gré des épisodes. L’enquête est à suivre à partir du 7 décembre, à raison d’un épisode par semaine.



Manhunt : Unabomber. D’abord diffusée sur la chaîne Discovery, la fiction arrive sur Netflix, pour le plus grand bonheur des amateurs d’enquêtes criminelles. Composée de seulement huit épisodes, la mini-série se consacre à la capture de Ted Kaczynski alias Unabomber, terroriste connu pour avoir posé des bombes dans des universités et aéroports. À consommer dès le 12 décembre.

Les films

Bright. Après Okja, Netflix dévoile un nouveau long-métrage qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Bright nous plonge dans une société alternative, où les humains vivent en paix avec kyrielle de créatures comme, entre autres, des fées, elfes et orcs. Ward, policier chevronné campé par Will Smith, fait ainsi équipe avec l’orc bourru Jakoby. Ou la bonne vieille mécanique du duo de flics opposés et donc forcément comiques, mais façon science-fiction. À découvrir dès le 22 décembre.

Les documentaires

My Life Directed by Nicolas Winding Refn. Il fascine autant qu'il dérange. Mais qui est vraiment Nicolas Winding Refn ? Connu pour avoir signé Drive, Only God Forgives ou encore The Neon Demon, le cinéaste a développé, au fil des années, un univers riche de références oniriques faisant honneur au taulier David Lynch. Vous pouvez d'ores et déjà vous jeter dessus, le documentaire étant disponible depuis le 1er décembre dernier.





Voyeur. En 2016, le vénérable journaliste Gay Talese, signait dans le New Yorker un article détonnant, The Voyeur’s Motel. Il y relate le quotidien de Gerard Foos, tenancier d’un motel dans le Colorado, qui aurait espionné pendant des années ses clients dans leur chambre. Passionné par leurs performances sexuelles, le gérant prenait même des notes sur chacune et chacun. Le documentaire suit l’investigateur boucler une enquête débutée en 1980. Lugubre mais passionnant, une œuvre déroutante disponible sur Netflix depuis le 1 décembre.