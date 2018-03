Lynda Carter et James Cameron se disputent à propos de "Wonder Woman"

publié le 29/09/2017 à 17:15

C'est une dispute entre géants du cinéma et de la télévision. Tout commence en août dernier lorsque le réalisateur James Cameron critique Wonder Woman de Patty Jenkins, alors en salles et récoltant de nombreux avis positifs (et records).



"Toute l’autocongratulation dont Hollywood se tartine à propos de Wonder Woman est tellement trompeuse. Dans ce film, Wonder Woman est une icône objectivée. C'est juste le Hollywood masculin qui fait encore la même chose.", écrit-il dans une interview pour The Guardian.

"Je ne dis pas que je n'ai pas aimé le film, mais je trouve que c'est un grand pas en arrière", conclut James Cameron. Une déclaration qui n'a pas manqué d'agiter les fans du film : Wonder Woman étant un long-métrage dédié à une super-héroïne et réalisé par une femme. Piquée au vif, la réalisatrice Patty Jenkins lui avait répondu via Twitter avec un message cinglant : "L'incapacité de James Cameron à comprendre ce qu'est ou représente Wonder Woman pour les femmes partout dans le monde, n'est pas surprenante, car s'il est un grand cinéaste, il n'est pas une femme !".

James Cameron persiste dans sa critique

Un mois après la polémique du mois d'août, James Cameron l'alimente de nouveau, même s'il précise qu'il trouve que Wonder Woman est réussi. "Je veux dire : [Gal Gadot] a été élue Miss Israël, elle porte dans le film une tenue et plus particulièrement un bustier qui mettent très en avant ses courbes. Elle est absolument superbe. Pour moi, cela n'est pas novateur.



Raquel Welch faisait la même chose dans les années 60 [dans Un million d'années avant J.C.] ", commente-t-il dans les colonnes du Hollywood Reporter. Il compare aussi Wonder Woman à Sarah Connor, l'héroïne guerrière de Terminator 2, incarnée par Linda Hamilton : "Linda [Hamilton] était très belle aussi. Simplement, elle n'était pas traitée comme un objet sexuel (...) Elle était complexe et dingue, elle ne cherchait pas à se faire aimer ou à se faire flatter."



Et Lynda Carter monte au créneau

Cette fois, c'est au tour de Lynda Carter, l'interprète de Wonder Woman dans la série iconique dans les années 70, de prendre la parole contre le réalisateur. Elle le qualifie d'abord de "pauvre âme" avant d'ajouter : "Peut-être que vous ne comprenez pas le personnage. Je le fais certainement aussi. Vos commentaires nauséabonds sur Patty Jenkins, réalisatrice brillante, sont malavisés. Le film était génial et Gal Gadot aussi. Je le sais Monsieur Cameron car je l'ai incarné pendant plus de 40 ans, donc maintenant : arrêtez".



En pleine préparation de Terminator 6 avec Tim Miller (de Deadpool), James Cameron n'a pas encore répondu à l'actrice emblématique de l'Amazone. La suite lors d'une prochaine interview ?