publié le 11/12/2017 à 09:11

"Tout le monde a des secrets à garder. Si ce n'est pas les vôtres, ce sont ceux de quelqu'un d'autre". Deux ans après avoir fait ses débuts dans une première saison intense et explosive, la super-héroïne Marvel la plus cynique de l'histoire revient en 2018 sur Netflix. L'occasion de découvrir Jessica Jones terminer ce qu'elle a commencé, annonce la vidéo.



La plateforme de streaming en ligne a dévoilé samedi 9 décembre des premières images de la saison 2 de Jessica Jones dans une bande-annonce de moins d'une minute. Cette dernière est suffisamment longue et condensée pour permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de patienter avant la date de diffusion de treize nouveaux épisodes.

Au programme : des filatures, des bagarres dans des bars, du sexe et des mystères à résoudre. L'ensemble des épisodes sera disponible à partir du 8 mars, seulement sur Netflix.