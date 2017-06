"Wonder Woman" enregistre un record au box-officie américain

Crédit : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC / Clay Enos / Montage RTLNet

publié le 05/06/2017 à 16:52

Le film Wonder Woman est déjà rentré dans l'Histoire. Signé Patty Jenkins, ce premier long-métrage dédie à la super-héroïne de DC Comics (incarnée par Gal Gadot), qui a fêté ses 75 ans en 2017, s'est emparé du box-office nord-américain. Il a franchit la barre symbolique des 100 millions de dollars de recettes (près de 89 millions d'euros) aux États-Unis et au Canada en un seul week-end. C'est le record du meilleur lancement pour un film réalisé par une femme.



Le précédent record était détenu par la réalisatrice Sam Taylor-Johnson pour 50 nuances de Grey en 2015, avec 85,2 millions de dollars (près de 76 millions de dollars). Outre les polémiques quant à sa sortie en Algérie et au Liban, et certaines séances réservés aux femmes aux États-Unis, Wonder Woman fait donc une entrée reconnue en Amérique du Nord.

En France, Wonder Woman sortira le 7 juin. En attendant, les fans peuvent (re)voir les bandes-annonces dignes d'un film de guerre dédiée à l'Amazone, de son enfance sur l'île de Themyscira à son destin de super-héroïne dans les tranchées de la Première Guerre mondiale au côté du capitaine Steve Trevor (Chis Pine). C'est Gal Gadot qui incarne la super-héroïne, après une première apparition remarquée dans Batman V Superman de Zack Snyder en 2016.