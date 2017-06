publié le 01/06/2017 à 11:36

Wonder Woman n'est pas encore sorti en salles qu'il suscite déjà la polémique. Aux États-Unis, les cinémas Alamo Drafthouse d'Austin et de New York organisent le 6 juin prochain pour une soirée cinq séances uniquement destinées aux femmes, avec uniquement des employées.



Mais ces projections ont un objectif bien précis : les recettes des ventes de ces tickets seront reversées au Planning Familial américain, menacé par les décisions politiques du président Donald Trump. Cette démarche s'inscrit donc dans une visée purement politique.

Mais ce n'est pas l'unique objectif de ces séances spéciales. Wonder Woman est le premier blockbuster de super-héros centré sur un personnage féminin depuis plus d'une décennie. Le dernier en date était Catwoman, sorti en 2004, qui mettait à l'honneur non pas une super-héroïne mais une antihéroïne. En 2016, sur les 100 films les plus vus au box-office américain, les femmes représentent seulement 29% des protagonistes.

Célébrer un personnage important pour les femmes

Ces projections réservées aux spectatrices deviennent ainsi l'occasion pour certaines de célébrer cet événement cinématographique de manière symbolique. Sur sa page Facebook, le cinéma Alamo Drafthouse d'Austin appuie sur ce point, en réponse aux commentaires : "Nous pensions que ça pouvait être amusant, pour seulement une séance, de rendre hommage à ce personnage qui est si important pour les femmes depuis bientôt 80 ans".



Sur le compte officiel de la franchise, un message de la société stipule également : "Cela n’a rien à voir avec l’égalité. C’est la célébration d’un personnage qui signifie beaucoup pour un grand nombre de femmes depuis les années 1940."

Du sexisme envers les hommes ?

Malgré tout, cette initiative est pointée du doigt. Beaucoup d'hommes dénoncent un sexisme envers les hommes. Certains pointent du doigt le fait qu'une projection réservée exclusivement aux hommes pour les prochains Spider-Man ou Thor provoqueraient des tollés. Certains appellent même, ironiquement ou non, à ce que des séances du prochain Spider-Man soient réservées exclusivement aux hommes.



Quoi qu'il en soit, la polémique n'altère en rien le succès de ces séances : les places ont été vendue en seulement une heure. La demande est telle que le cinéma a prévu une seconde soirée de projections, toujours réservée au femmes.