publié le 04/06/2017 à 07:06

Après avoir reçu une bonne dose de cinéma lors du Festival de Cannes, la rédaction de Girls ne s'arrête pas en si bon chemin et continue à dénicher pour vous les meilleurs films mettant en avant des personnages ou thèmes féminins.



Le mois de juin lance les festivités de l'été avec le blockbuster tant attendu, à savoir Wonder Woman, premier film réalisé par une femme sur une super-héroïne. Autant dire que nos espoirs sont grands concernant ce long-métrage qui va donner à l'Amazone toute la place qu'elle mérite dans le panel des films consacrés aux super-héros.

Entre deux séances d'autres longs-métrages à gros budgets (tels que La Momie avec Tom Cruise ou Transformers: The Last Knight avec Mark Wahlberg, Isabela Moner et Anthony Hopkins), on a choisi de vous présenter des productions indépendantes. Américaines, suisse ou française, vous aurez de quoi occuper vos samedis après-midi de canicule dans les salles fraîches obscures. La preuve par 5.

1. Wonder Woman

C'est la première fois dans l'histoire du cinéma qu'un personnage féminin issu de l'univers DC Comics tient le premier rôle d'un long-métrage à gros (comme petit) budget. Wonder Woman sort le 7 juin sur nos écrans français et met en scène Diana, l'Amazone la plus célèbre au monde (interprétée par Gal Gadot) avant qu'elle ne devienne celle que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Wonder Woman.



Des scènes de combat intenses, une dose de girl power et une pointe d'humour,... La recette magique de ce film réalisé par Patty Jenkins va-t-elle fonctionner ?



2. Dora ou les névroses sexuelles de nos parents

Dora (Victoria Schulz) vient d'avoir 18 ans et sa mère décide de ne plus lui donner ses médicaments, malgré son handicap mental. Pleine de vie, la jeune femme explore sa liberté et découvre les plaisirs de la sexualité, avec un jeune homme croisé au marché. Cette relation n'est pas la bienvenue chez les parents de la jeune femme, qui décide de se battre pour protéger Dora.



Dora ou les névroses sexuelles de nos parents, premier film de la suissesse Stina Werenfels et adaptation cinématographique de la pièce de théâtre écrite par le dramaturge suisse Lukas Bärfuss, sort le 7 juin dans les salles françaises.

3. Celle qui vivra

La guerre d'Algérie vue à travers le regard de deux femmes : Maguit (Muriel Racine), une Française d'une soixantaine d'années qui voyage jusqu'en Algérie pour tenter de faire le deuil de son fils, mort au combat 20 ans plus tôt, et Aïcha, témoin de ce jour tragique lorsqu'elle était enfant.



Cette dernière va raconter à Maguit sa version des faits, son histoire, l'encerclement de son douar par les militaires français.



Celle qui vivra du réalisateur algérien Amor Hakkar donne à voir une guerre à travers le regard d'anonymes. Un film à découvrir dans les salles le 14 juin.

4. Everything, Everything

"Je vous présente mon monde : mon infirmière, ma mère, ma maladie. J'ai 18 ans et je ne suis jamais sortie. Je m'y étais faite. Puis il y a eu Olly". Dans Everything, Everything, Amandla Stenberg incarne Maddy, une ado qui ne veut plus rester confinée chez elle, malgré la maladie, après sa rencontre avec son jeune voisin (Nick Robinson).



Maddy va alors braver l'interdit, s'exposer à tout ce qu'elle a connu comme étant dangereux pour elle et commencer à vivre son histoire d'amour avec Olly... à ses risques et périls. Le film de Stella Meghie est à voir en salles dès le 21 juin prochain.

5. Cherchez la femme

Mahmoud (William Lebghil) est parti 10 mois au Yemen. Lorsqu'il revient vivre auprès des siens, en banlieue parisienne, le jeune homme a changé et s'oppose à l'histoire d'amour qu'est en train de vivre sa sœur, Leila (Camélia Jordana) avec Armand (Felix Moati).



Pour continuer à voir celle qu'il aime, Armand va devoir enfiler un voile intégral. Une situation qui risque de le mettre dans un sacré pétrin... Cherchez la femme, réalisé par Sou Abadi, sort le 28 juin dans les salles obscures.