publié le 29/05/2017

Les scènes coupées et autres director's cut sont à la mode dans les films de super héros. Batman v Superman : l'Aube de la Justice avait dû être coupé, car sa longueur lui interdisait une exploitation classique en l'état. Suicide Squad avait connu le même traitement : quelques mois après sa sortie au cinéma, les spectateurs avaient pu découvrir de nombreuses scènes coupées, centrées notamment sur le Joker incarné par Jared Leto. Aujourd'hui, les spectateurs découvrent souvent les vrais visages des films lors des sorties en DVD ou Blu-Ray.



La question du montage et des éventuelles coupes peut donc se poser pour la prochaine production de DC Comics, Wonder Woman. S'il y a des coupes, ça peut être à cause des longueurs, ou des demandes du studio. Y aura-t-il donc des manques importants ? La réponse est surprenante : le film de l'Amazone va suivre une direction totalement différente de ces pairs en projetant au cinéma sa version complète, sans aucune scène coupée.

Un film fidèle au scénario

La cinéaste Patty Jenkins a déclaré au micro de Collider que sa dernière réalisation, centrée sur la super-héroïne Diana, ne suivrait pas le chemin pavé par ses pairs. "Ce qui m'étonne c'est à quel point le film est resté fidèle à ce qu'il devait être à la base, mis à part quelques petites coupes ici et là pour ajuster, notamment dans la bataille finale" déclare-t-elle.

La réalisatrice a également ajouté : "Nous n'avons coupé aucune scène dans notre film et nous n'avons pas changé l'ordre d'une scène depuis le scénario qui nous servait de base." Quel que soit le résultat, Wonder Woman devrait au moins correspondre à ce que la réalisatrice a voulu nous en montrer. Un gage de qualité ? Réponse dans les salles le 7 juin 2017.