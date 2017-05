WONDER WOMAN – Rise of the Warrior [Official Final Trailer]

publié le 08/05/2017 à 11:37

Wonder Woman s'apprête à bousculer les films de super-héros. Le 7 juin, on pourra enfin découvrir l'histoire de l'Amazone née dans les comics en 1941 et découverte au cinéma en 2014 dans Batman V Superman. Cet été, Diana sera la star de son propre film, de son île natale de Themyscira avec les Amazones aux tranchées de la Première Guerre mondiale au côté du Capitaine Steve Trevor. Entre ces deux lieux d'action, Wonder Woman va devenir la super guerrière des comics et de l'équipe de la Justice League.



La bande-annonce finale dévoilée lors des MTV Movie & TV Awards s’intitule d'ailleurs The Rise Of The Warrior ("La Naissance d'une guerrière"). Quelques nouvelles images se sont glissées dans cette vidéo digne d'un film de guerre qui rappelle aussi le premier Captain America qui se déroulait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que les deux héros de Marvel et DC Comics sont nés pendant les deux grands guerres mondiales pour remonter le moral des populations, entre autres, et incarner le patriotisme américain.

Dans le film, Wonder Woman devra sauver l'humanité et se confronter à Arès, le dieu de la Guerre, qui a mis au point un gaz mortel. Plus encore, la super-héroïne affrontera aussi sa mère, la Reine Hippolyta, qui refuse que sa fille se mette au service des hommes, qu'elle ne supporte pas. Mais, Wonder Woman accomplira bien son destin.