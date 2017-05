publié le 16/05/2017 à 15:32

Le calme avant la tempête. Un parfum d'effervescence règne sur la Croisette bordée de palmiers, de palaces et de boutiques de luxe, où les curieux côtoient sous le soleil les forces de sécurité qui commencent à patrouiller, en raison d'un dispositif de sécurité renforcé et plus visible.



Lundi, les affiches monumentales du 70e Festival de Cannes, montrant une flamboyante Claudia Cardinale virevoltant sur un toit de Rome en 1959 - une photo retouchée qui a fait polémique, ont été posées sur les façades du Palais, tandis que l'écran géant du cinéma de la Plage était installé au bord de la mer.

Les techniciens font leurs derniers réglages, les peintres passent les derniers coups de pinceau et les chasseurs d'autographes et de selfies ont installé leurs escabeaux au bas des 24 marches du Palais des festivals. Tout est prêt pour le marathon cinématographique de 12 jours sur la Croisette, si ce n'est le célèbre tapis rouge, pas encore déroulé et les stars, qui commencent juste à arriver.





Parmi les premières stars, la maîtresse de cérémonie Monica Bellucci, chargée d'animer la soirée d'ouverture, est arrivée lundi à Cannes. Le jury au complet, présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar, aux côtés notamment de Will Smith et Jessica Chastain, est attendu mardi.