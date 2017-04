Festival de Cannes 2017 : encore une édition "sous le régime de l'état d'urgence"

publié le 13/04/2017 à 13:33

"Nous sommes et nous restons sur le régime de l'état d'urgence", a rappelé Pierre Lescure en conférence de presse jeudi 13 avril, alors qu'il venait de dévoiler la sélection officielle du prochain Festival de Cannes. Comme l'an passé, et alors que la menace terroriste demeure importante en France, la ville de Cannes s’apprête à recevoir la 70e édition de son prestigieux rendez-vous cinématographique.



"Sur la sécurité, l'an dernier, a été un modèle, s'est félicité Pierre Lescure. Il n'y a pas eu un d'incidents grave, avec une sécurité maximale qui n'était pas trop contraignante", rappelle-t-il. Et d'annoncer que "le même dispositif sera en mis place", car selon lui "Cannes ne peut ignorer la politique et les festivaliers". Fouilles aléatoires, détecteurs de métaux et augmentation des services de sécurité seront donc au programme.

Le Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai, tombe entre l'élection présidentielle et les législatives qui suivront. L'organisation du festival devra donc travailler "avec le nouveau gouvernement", rappelle Pierre Lescure.