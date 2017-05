publié le 12/05/2017 à 14:02

Ce jour-là, elle était, paraît-il, un peu pompette. La starlette Simone Silva, 26 ans et des rêves de cinéma plein la tête, croise, dans les rochers des îles de Lérins, Robert Mitchum, une vraie star, hollywoodienne. La seule qui soit à Cannes en ce mois de mai 1954. Les photographes tournent autour d'eux. Elle porte un bustier rose. Mais soudain, elle le retire. La photo est entrée au catalogue des grands scandales de la Croisette. En guise de soutien-gorge, la pin-up britannique a mis ses mains trop petites sur sa poitrine opulente. Et derrière elle, Robert Mitchum, rigolard, lève ses grosses mains au ciel.



Simone Silva, bannie du festival pour ces photos, est l'une des plus célèbres gagnantes du concours de "Miss Festival de Cannes". Lauréate de l'année 1954. On avait installé un podium rouge sur la plage pour la faire défiler devant le jury. Le trophée, c'était des bouts d'essais avec un réalisateur. Chaque année, aucun cameraman ne manquait de filmer les déhanchements de ces jeunes filles en fleurs. Les téléspectateurs se rinçaient l'œil en noir et blanc. À condition que le commentaire outrageusement macho et condescendant feigne de prendre de la distance sur son sujet de reportage.

On s'était lassé après mai 68

La première "Miss Festival" a été élue par le jury, composé par les people de l'époque : Edith Piaf, Michèle Morgan et... Jean Cocteau. Le concours a traversé les années 50 et 60. Puis on s'est lassé après mai 68. On ne trouve plus trace de "Miss Festival" ensuite. C'est animé de cette nostalgie que le conseil municipal de Cannes en décembre dernier a validé le retour du concours de beauté.

Cette fois, ce sera dans une rue piétonne, devant un grand magasin (la marque du grand magasin qui sponsorise). On va donc installer un tapis rouge sur un podium. Une agence de mannequin a été chargée de faire une sélection. Le jury n'aura plus qu’à départager neuf finalistes, qui passeront en tenue habillée et en maillot devant le jury, dont fera partie Frank Chikli, le maire-adjoint de Cannes.

Premier "Mister Festival" cette année

"On n'est pas parti sur des seins nus, c'est plus un concours d'élégance", assure-t-il. "On est beaucoup plus sur une personnalité qui puisse incarner le soixante-dixième anniversaire du Festival de Cannes. Il y aura la plastique certainement, mais la façon d'être va beaucoup plus compter, et emporter le choix sur la Miss Festival et le Mister Festival 2017", insiste Frank Chikli. Le duo gagnera le droit de monter les marches un soir, pendant la quinzaine.

Au départ, la mairie de Cannes avait prévu un concours exclusivement féminin, fidèle aux jeunes années du Festival. Mais avant l'ombre d'un début de polémique, avant même que "Osez le féminisme !", qui se bat contre les Miss France, n'ait besoin de passer à l’offensive, les organisateurs, prudents, ont rajouté les hommes. Le jury, composé de cinq hommes et trois femmes, départagera donc également neuf modèles masculins qui, pour reprendre la formule de Frank Chikli, doit "incarner l’esprit du festival". Mais donc dans un maillot de bain.