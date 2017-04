publié le 13/04/2017 à 13:26

Les plus grandes stars du 7ème art vont fouler le tapis rouge du Palais des festivals à partir du 17 mai. Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont annoncé jeudi 13 avril les films sélectionnés pour la 70ème édition du Festival de Cannes. Des réalisateurs français, américains ou russes seront présents pour présenter leurs longs-métrages, dont dix-huit en compétition officielle, mais les regards seront aussi tournés vers les people qui monteront les marches.



Nicole Kidman fera crépiter les flashs sur la Croisette lors de la présentation du nouveau film de Sofia Coppola, Les Proies, dans lequel elle incarne une directrice de pensionnat en pleine guerre de Sécession. La comédienne australienne sera accompagnée de Colin Farrell, Kirsten Dunst et Elle Fanning, également à l'affiche du long-métrage de Sofia Coppola. Kristen Stewart, "reine" du tapis rouge l'année dernière, reviendra aussi pour présenter son premier court-métrage Come Swim. Joaquin Phoenix sera lui aussi présent à Cannes, il présentera You Were Never Really Here de Lynne Ramsay. Robert Pattinson viendra quant à lui défendre Good Time de Ben et Josh Safdie dans lequel il tient le rôle d'un braqueur. Julianne Moore montera les marches pour le film de Todd Haynes, Wonderstruck.

Du côté des Français, Isabelle Huppert sera présente pour deux films, Happy End de Michael Haneke et La Caméra de Claire de Hong Sang-Soo. Elle sera accompagnée de Jean-Louis Trintignant pour le film de Haneke. Vincent Lindon montera les marches pour Rodin de Jacques Doillon, Adèle Haenel, César de la Meilleure actrice en 2015 pour Les Combattants, fera briller 120 battements par minute, le long-métrage de Robin Campillo sur les premières années de l'association Act-Up. Enfin, Louis Garrel sera présent pour le film Les Fantomes d'Ismaël, de Arnaud Desplechin, aux côtés de Mathieu Amalric et Marion Cotillard.