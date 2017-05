Monica Bellucci retrouve le Festival de Cannes "avec plaisir"

publié le 10/05/2017 à 16:48

Elle est surnommée la "Bellissima" et reste dans le cœur des cinéphiles malgré les années qui passent. À 52 ans, Monica Bellucci semble ne pas avoir pris une ride. Mais au cours d'un entretien avec l'AFP consacrée à la sortie du livre d'entretiens Rencontres clandestines, la maîtresse de cérémonie de Cannes est revenue sur son âge et son physique, qui a changé avec le temps.



Au détour de l'interview, la comédienne est revenue sur le film On the milky road, en salle le 12 juillet dans lequel elle tient l'un des rôles principaux : "Quand je regarde le film d'Emir Kusturica, je vois que j'ai des rides autour des yeux, partout. Il y a dix ans, je ne les avais pas. Je vois mon visage qui a changé à l'écran". Elle prend toutefois ce changement avec philosophie. "Je ne me dis pas 'oh mon Dieu, c'est monstrueux'. Non, je trouve ça charmant."



James Bond Girl à 50 ans

"Me voir en femme mûre ne me dérange pas", a-t-elle ensuite ajouté. "Je trouve qu'il faut faire face à ça. Peut-être que dans dix ans, je serai monstrueuse et que j'aurai changé d'avis parce que j'aurai trop de rides. Mais pour l'instant, j'arrive à faire avec." Et elle le fait très bien : alors qu'elle avait 50 ans, l'Italienne a réussi à entrer dans le cercle très fermé des James Bond Girls, qui sont habituellement des femmes très jeunes, avec le film 007 Spectre de Sam Mendes. Une vraie révolution.

Monica Bellucci a également partagé son avis sur la chirurgie plastique. Si elle trouve les femmes de son âge belles au naturel, elle ne dénonce pourtant pas cette pratique : "Il faut faire ce qui nous fait du bien. La chirurgie plastique est là. Si ça nous rend heureux, pourquoi ne pas le faire ?" Même avis sur les photos retouchées : "Je dis merci à la retouche. C'est la retouche qui nous sauve", a-t-elle déclaré au cours de l'interview.



Malgré tout, elle s'enthousiasme de voir que les photos soient moins retouchées qu'elles ne pouvaient l'être dans le passé : "Cela veut dire qu'on commence petit à petit à s'habituer à ne plus regarder les défauts comme un défaut." Une réflexion pleine de sagesse.





Quant à son rôle de maîtresse de cérémonie à Cannes, qu'elle avait déjà rempli en 2003, la "Bellissima" dit le retrouver "avec plaisir". "C'est mon amour du cinéma qui me fait faire ça. Je crois aussi que je dois remercier le Festival de Cannes, sans lequel mon parcours ne serait pas le même", ajoute celle qui vient pour la huitième fois à Cannes, où elle a aussi été membre du jury en 2006.