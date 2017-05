publié le 04/05/2017 à 20:06

Monica Bellucci n'est plus célibataire. Quatre ans après sa séparation de Vincent Cassel, officialisée en 2013, l'actrice révèle avoir retrouvé l'amour. "À 52 ans, je suis une autre femme, j'ai un homme dans ma vie", affirme-t-elle, sans toutefois dévoiler l'identité de l'heureux élu. Monica Bellucci s'est confiée à Paris Match dans un long entretien paru ce jeudi 4 mai, dans lequel elle évoque ses doutes, sa carrière et sa vie privée.



Très honorée d'être maîtresse de cérémonie à Cannes pour la deuxième fois, Monica Bellucci souhaite plus s'amuser que la première fois, lors de laquelle elle était très stressée. Si elle affirme n'avoir jamais eu peur de prendre des risques, dans sa carrière comme dans ses amours, Monica Bellucci n'est pas une tête brûlée : "Je ne sais pas si je suis une femme raisonnable mais, en tout cas, je ne suis pas une femme dangereuse. On se cache tous beaucoup de choses pour survivre. Je me dis toujours que rien n'arrive par accident. On ne peut évoluer vraiment qu'à travers des crises personnelles".

Tout ce que j'avais construit avait volé en éclats du jour au lendemain. Monica Bellucci Partager la citation





La comédienne de 52 ans revient aussi sur une période douloureuse, celle de son divorce avec Vincent Cassel. "À ce moment là, j'étais complètement perdue. Tout ce que j'avais construit avait volé en éclats du jour au lendemain. Après une relation de presque vingt ans, je devais reconstruire ma vie".

Très philosophe, Monica Bellucci revient sur l'importance de s'entourer des bonnes personnes. "On peut occulter certaines choses et ne voir que les belles", explique-t-elle, "Jusqu'au jour où l'on réalise qu'on est entouré, jusque dans son intimité, de personnes qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous". Un vrai moment de sagesse.