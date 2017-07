publié le 03/07/2017 à 17:14

Stranger Things devra faire de gros efforts pour réaliser une saison 2 aussi acclamée que la première. La série de Netflix abordera toujours les aventures sombres et surnaturelles d'un petit groupe d'amis mais, dans un nouveau teaser publié lundi 3 juillet 2017 en marge du Comic-Con de San Diego, les spectateurs prennent toute la mesure des dangers que Mike, Lucas et Dustin devront affronter.



L'une des images marquantes de cette vidéo de quelques secondes est l'arrivée dans un ciel couleur sang d'une créature tentaculaire gigantesque révélée par un orage. Un monstre dont on ne connaît rien mais qui évoque les machines de La Guerres de Mondes, l'araignée Maman de l'artiste contemporaine Louise Bourgeois ou les divines monstruosités imaginées par H. P. Lovecraft, l'écrivain qui a créé le mythe de Cthulhu.

Eleven sera de retour dans la saison 2 de "Stanger Things" Crédit : Capture YouTube

Autre image qui saisira les fans : Eleven est de retour. Visage à l'envers, nez ensanglanté, il n'y a pas de doute, elle sera de la partie. La petite fille aux dons mystérieux (interprété par Millie Bobby Brown) demeurera la pierre angulaire de la série.

La saison promet d'être "plus sombre" et plus angoissante que jamais. Rendez-vous fin octobre 2017 (jour d'Halloween) pour découvrir la suite.