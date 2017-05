publié le 25/05/2017 à 12:32

La Force a 40 ans, mais n'a pas pris une ride. Le 25 mai 1977, le public américain découvrait La Guerre des étoiles, rebaptisé par la suite Star Wars - Épisode 4 : Un nouvel espoir. Si au départ Hollywood, hostile à la science-fiction, ne voulait pas de cette saga intergalactique, la fabrique de rêves s'est rapidement passionnée pour les aventures de Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesse Leia (Carrie Fisher) et Han Solo (Harrisson Ford).



Dans Un nouvel espoir, on découvre une lutte entre le Bien et le Mal sous la forme des Jedi et et des Sith, la Force, et un jeune fermier aux origines inconnues. Avec Star Wars, George Lucas a imaginé et réalisé la saga la plus connue et la plus rentable de l'histoire du cinéma (7,5 milliards de dollars de recettes depuis les débuts de la franchise).

S'il a fait vibrer des générations de fans depuis quatre décennies, ce premier long-métrage garde encore quelques anecdotes peu ou méconnues des fans. À l'occasion de son 40e anniversaire, évidemment marqué par la disparition de Carrie Fisher, en décembre dernier, la rédaction vous dévoile 10 secrets de tournage.

1. George Lucas a recruté Mark Hamill pour sa taille (entre autres)

C'est lors de la Star Wars Celebration (le plus grand rassemblement de fans Star Wars au monde), en avril dernier que George Lucas a dévoilé les raisons de son choix de casting. S'il a engagé Mark Hamill, alors inconnu à l'époque, c'est en partie pour sa taille. En effet, le réalisateur souhaitait un Luke Skywalker plus petit que lui. Une confession qui a fait rire le principal intéressé, mais qui n'a pas eu l'air de briser l'amitié entre les deux hommes.

2. Ben Kenobi ne devait pas mourir sur l'Étoile Noire

Ben Kenobi, le maître Jedi qui aide Luke Skywalker à maîtriser la Force connaît une fin tragique dans l'épisode 4. Un peu avant la fin du film, il meurt lors d'un combat au sabre laser contre Dark Vador, son ancien apprenti lorsqu'il était encore Anakin Skywalker, révélé dans les épisodes 1, 2 et 3 (la prélogie).



Mais, dans le script d'origine, Ben Kenobi parvenait à s'enfuir de l'Étoile Noire, la station militaire de l'Empire, avec Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia. Pour ajouter de la dramaturgie à l'histoire George Lucas décide de tuer le Jedi, ce qui provoque la colère de son interprète Alec Guinness. L'acteur réussit à faire modifier une partie du scénario : Ben Kenobi ne sera pas tué par Dark Vador, mais il décidera de se sacrifier.

3. Au départ, Han Solo était un extra-terrestre

Difficile de croire que Han Solo, le chasseur de primes le plus connu de la galaxie aurait du être un alien. Dans une version du scénario de 1974, il est un alien à la taille imposante, puis une espèce de monstre à la peau verte sans nez, mais avec de larges branchies. George Lucas décida finalement qu'il serait un humain, accompagné d'un Wookie : le célèbre Chewbacca. D'ailleurs Harrisson Ford obtint le rôle un peu par chance puisqu'au départ, ce devait être Burt Reynolds, avant qu'il ne se désiste.

4. Luke Skywalker avait un autre nom

Vous l'aurez compris, George Lucas a manié de nombreuses fois son scénario d'Un nouvel espoir, mais aussi le nom de ses personnages. Ainsi notre cher Luke Skywalker, s'appelait au départ Luke Starkiller. Un nom aux connotations négatives, Starkiller signifiant tueur d'étoile, comparé à Skywalker qui peut marcher dans le ciel. Plus encore, le site américain Yahoo Moovies rapporte que George Lucas a eu peur que "les gens l’associent à Charles Manson", tueur en série de l'époque qui défrayait la chronique.

5. John Williams a été recommandé par Steven Spielberg

La musique de tous les films Star Wars est aussi célèbres que les films eux-mêmes. On les doit à John Williams, compositeur de génie recruter par George Lucas, sur les bons conseils de Steven Spielberg. À l'époque, Spielberg vient de tourner Les dents de la mer et parle d'un compositeur exceptionnel à son ami George Lucas. En janvier 1975, John Williams commence à plancher sur la bande-originale de Star Wars, toujours aussi indémodable.



Mais aussi surprenant que cela puisse paraître John Williams n'a jamais regardé un épisode de la saga, comme il l'a confié en décembre dernier au site Mirror : "Des gens trouveront sans doute cela étrange, mais je n'écoute ma musique que très très rarement. (...) Je n'en suis pas particulièrement fier, je l'avoue".

6. Un hamburger et une olive pour créer le Faucon Millenium

Le vaisseau le plus connu du cinéma a été crée autour d'un repas. George Lucas a imaginé le design du Faucon Millenium en juxtaposant une olive à un hamburger qui a donné naissance au look si reconnaissable du vaisseau de Han Solo : arrondi avec le poste de pilotage à l'avant. Le modèle resté le même au fil des épisodes, même dans l'épisode 7, qui se déroule des décennies après la fin de l'épisode 6 (Le Retour du Jedi). C'est fou ce qu'une olive et un hamburger ont apporté à la galaxie très très lointaine.

7. Carrie Fisher a failli ne jamais devenir la princesse Leia

Aussi fou que cela puisse paraître en 2017, soit 40 ans après Un nouvel espoir, Carrie Fisher a bien failli ne jamais incarner la princesse Leia. Au départ, George Lucas voulait engager Jodi Foster (Le Silence des agneaux), avant de choisir Carrie Fisher. Mais cette dernière préfère jouer Carrie dans Carrie au bal du diable de Brian de Palma.



George Lucas se tourne alors vers Sissy Spacek (La balade sauvage). Coup de théâtre : Carrie Fisher refuse finalement de jouer dans le film de Brian de Palma à cause des scènes de nudité. Elle inverse son rôle avec Sissy Spacek qui devient célèbre grâce au film Carrie, le bal du diable.

8. Le Grand Moff Tarkin était en pantoufles

Amiral de l'Empire, le Grand Moff Tarkin est l'un des méchants emblématiques du film avec Dark Vador. Il est incarné par Peter Cushing qui trouve que les chaussures de l'Amiral sont beaucoup trop inconfortables. Il devait porter des bottes miliaires, qui étaient beaucoup trop petites pour lui. Dès le second jour du tournage, Peter Cushing demande à George Lucas s'il peut porter des pantoufles pour le reste des séquences. Lucas accepte et on ne verra jamais les pieds de l'Amiral pendant Un nouvel espoir.

9. Mark Hamill est blessé pendant le tournage

Dans la scène du compacteur d'ordures de l'Etoile Noire où Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca sont prisonniers, Mark Hamill a retenu son souffle si longtemps qu'un vaisseau sanguin a éclaté sur son visage. Pour ne retarder le tournage le temps que sa blessure guérisse, Mark Hamill est filmé le reste du film seulement du côté de son visage intact.



Le procédé sera réitérée sur le tournage de l’épisode 5, après l'accident de voiture de Mark Hamill qui lui laisse une grosse cicatrice. George Lucas ajoute donc sa scène contre le Wampa (sorte de Yéti) où il récupère une cicatrice, qui lui permet de filmer tout son visage.

