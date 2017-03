publié le 26/03/2017 à 09:30

Moins d'une semaine après son arrivée sur Netflix, la série Iron Fist n'en finit pas d'être un sujet de discussions. Malgré les critiques négatives de la presse américaine à son égard, et les avis mitigés de certains fans français, Iron Fist, qui raconte l'histoire du quatrième membre des Defenders, l'équipe de Jessica Jones, Daredevil et Luke Cage, connaît son succès. Sa probable seconde saison (Netflix ne l'a pas encore annoncée), fait aussi parler d'elle, notamment après l'interview de Sacha Dhawan, un des personnages principaux. Attention, spoilers.



Si vous avez vus tous les épisodes d'Iron Fist, vous savez donc que Davos, l'ami d'enfance de Danny Rand/Iron Fist est l'un des méchants de l'histoire. Jaloux de ne pas avoir été choisi par l'ordre K'un Lun pour devenir l'Iron Fist, Davos essaie quand même de ramener Danny Rand dans la cité légendaire pour accomplir sa mission : la protéger des ninjas de La Main. Mais, notre héros préfère rester à Manhattan pour combattre le crime. Davos abandonne donc son ami/ennemi et lui déclare qu'ils se retrouveront pour un prochain combat. Duel qui a d'ailleurs lieu dans les comics.

Davos est l'ennemi d'Iron Fist

Mais, verra-t-on un jour ce combat ? Sacha Dhawan, l'interprète de Davos le pense, au moins pour une seconde saison et non pour la série Defenders, attendue cet été : "Je ne suis pas dans Defenders. Le cœur de l'histoire entre Danny et Davos commence vers la fin de la première saison d'Iron Fist et je pense que les scénaristes ne voulaient pas qu'elle s'enchaîne dans Defenders. Ils préfèrent garder cela pour la deuxième saison", a-t-il confié à Radio Times. Reste quand même à attendre la saison 2 du show, que Netflix n'a pas encore annoncée.