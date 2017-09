publié le 01/09/2017 à 17:58

Les vacances d'été sont finies, mais Netflix est là pour consoler ses abonnés. Comme chaque mois, le géant du streaming américain renouvelle son catalogue de séries, films, documentaires pour tous les publics. Autant de bonnes nouvelles pour aborder la rentrée avec optimisme et pour découvrir de nouveaux univers sans bouger de son canapé.



En septembre, vous aurez l'occasion de voyager dans l'espace avec le nouvel équipage de Star Trek : Discovery, découvrir la nouvelle saison de Narcos avec Pedro Pascal de Game of Thrones ou de poursuivre l'épique histoire d'amour entre Claire et Jamie Fraser pour Outlander.

Netflix n'a pas oublié d'ajouter de nombreux films, comme le très attendu D'abord, ils ont tué mon père d'Angelina Jolie ou encore Nos âmes la nuit qui réunit pour la quatrième fois à l'écran deux monstres sacrés du cinéma américain : Robert Redford et Jane Fonda.

"Narcos", saison 3, le 1er septembre

Après la mort de Pablo Escobar, de nouveaux caïds dominent le marché de la cocaïne. Qui sont-ils et surtout comme les arrêter ? C'est le pitch de cette troisième saison de Narcos, série à succès qui a retracé précédemment l'ascension puis la chute de Pablo Escobar, le plus gros narcotrafiquant de l'histoire. Si le casting fait peau neuve du côté des malfrats, Pedro Pascal (Oberynn Martel dans Game of Thrones) reprendra son rôle de Javier Pena, qui traque les narcotrafiquants.

"Final Fantasy XIV Dad of Light", saison 1, le 1er septembre

Cette série japonaise devrait ravir les amateurs de jeux vidéo et les néophytes. Elle est inspirée d'une histoire braie, celle de Maidy, joueur de Final Fantasy XVI qui l'a sur son blog, puis dans un livre. Maidy explique comment il a réussi à se rapprocher de son père grâce à ce jeu multijoueur en ligne (MMORPG pour les initiés), sans que son père ne sois au courant. Une histoire connue au Japon qui débarque sur Netflix, pour une série qui mélangera humour, émotion et jeux vidéo.

"Outlander", saison 3, le 11 septembre

Le best-seller mondialement connu Outlander continue de gonfler son succès avec Netflix. Pour cette troisième saison, les deux héros Claire et Jamie Fraser vont continuer de vivre une histoire d'amour inédite. Des siècles séparent les deux amants : Claire est infirmière en 1945, Jamie un guerrier des Highlands dans l'Écosse révoltée de 1743. C'est lorsqu'elle touche une pierre sacrée qu'elle se retrouve transportée à l'époque de Jamie. Mais après le twist de la saison 2, leur amour sera-t-il toujours aussi fort ?

"D'abord ils ont tué mon père", le 15 septembre

Angelina Jolie réalise son nouveau film après Vue sur mer en 2015. Pour D'abord ils ont tué mon père, l'actrice-réalisatrice a adapté le roman éponyme et autobiographique de la cambodgienne Loung Ung. Elle y raconte son enfance sous le régime Khmer rouge, la mort de son père, riche employé de gouvernement et l'exil de sa famille. Un film qui s'annonce fort avec la jeune actrice Sareum Srey Moch dans le rôle de Loung Ung.

"Star Trek Discovery", saison 1, le 25 septembre

Cinquante ans après sa première diffusion à la télévision, Star Trek fait son grand retour. Cette nouvelle série se déroulera dix ans avant l'histoire originale portée par le Capitaine Kirk et Spock à bord de l'USS Enterprise. L'occasion pour les néophytes de découvrir les origines de la saga et pour les fans de se plonger dans un autre pan de l'histoire de Star Trek. Michelle Yeoh incarnera la capitaine de ce nouveau vaisseau, secondée par Sonequa Martin-Green de la série The Walking Dead.

"Nos âmes la nuit", le 29 septembre

C'est sans doute l'un des films de septembre qui fera vibrer les abonnés sur Netflix. La quatrième collaboration entre Robert Redford et Jane Fonda, qui ont vécus de célèbres histoires d'amour au cinéma. Cette fois, ils incarnent Addie et Louis, deux voisins veufs qui commencent peu à peu à se rapprocher. Après l'hésitation, les sentiments commencent à prendre de la place entre ces deux personnages aux cœurs brisés qui vont se laisser surprendre par une nouvelle passion.