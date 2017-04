publié le 15/04/2017 à 12:10

"Elle devrait être là". Ces mots de Mark Hamill suffisent à eux seuls pour saisir l'état d'esprit dans lequel se trouve l'acteur à seulement quelques mois de la disparition de Carrie Fisher, sa partenaire à l'écran. Sa sœur dans la saga créée par George Lucas. C'est un hommage à la fois drôle et émouvant qu'a rendu l'interprète de Luke Skywalker, lors de la Star Wars Celebration, vendredi 14 avril.



Pendant près d'une heure, Mark Hamill s'est replongé dans ses souvenirs, évoquant la tant regrettée Carrie Fisher, l'actrice américaine décédée le 27 décembre, à Los Angeles, à cause de complications liées à une crise cardiaque. "Un jour, quelqu'un a écrit 'Quand quelqu'un que tu aimes devient un souvenir, alors ce souvenir devient un trésor'. Nous sommes ici pour célébrer le trésor qu'était Carrie Fisher", a lancé l'acteur, dans un ton empreint d'une certaine tristesse.

Une grande et belle histoire d'amitié

Mark Hamill, à l'affiche des Derniers Jedi, en salles le 13 décembre, a souligné le fait qu'il ne voulait pas écrire de déclaration lors de la disparition de celle qui incarnait la princesse Leia dans la saga. "Je ne veux pas en parler", s'est-il rappelé. Il a tenu à remercier le public pour l'avoir aidé à "continuer" et commencer à accepter la mort de son ami. À un moment, il s'est davantage confié sur ses sentiments envers elle : "Une partie de moi est tombé amoureux d'elle". Et l'acteur de reconnaître qu'il a pu avoir un comportement possessif avec elle : "Je ne voulais pas la partager avec Harrison, a-t-il admis. Je ne voulais pas la partager avec quelqu'un".

Le comédien s'est remémoré sa première rencontre avec Carrie Fisher. C'était à Londres avant le tournage du film sorti en 1977. Il a également évoqué l'attirance qu'ils avaient l'un pour l'autre, mais a souligné à quel point leur relation était devenue une amitié fraternelle. De surcroît, il a expliqué qu'ils n'auraient jamais pu être plus que des amis étant donné qu'ils étaient des frères et sœurs à l'écran.

Il n'y a jamais de jour jusqu'à présent où je ne pense pas à elle. Mark Hamill Partager la citation





Puis l'acteur a également évoqué, plus en profondeur, la personnalité de l'actrice. "J'étais juste bouleversé par son humour et son esprit, à quel point elle était sardonique, à quel point elle était sombre, a-t-il livré. En vingt minutes, elle me racontait des histoires personnelles de sa mère et son père que je n'aurais pas partagé avec vous si je vous connaissais depuis dix ans".



Si Mark Hamill n'a pas manqué de faire quelques traits d'humour, comme il sait si bien le faire, il s'est aussi beaucoup confié sur la façon dont il vit depuis la mort de l'actrice. "Aujourd'hui, c'est un jour où il serait très facile d'être consumé par la douleur. Permettez-moi de vous dire que lorsque je vais dormir la nuit, il n'y a jamais de jour jusqu'à présent où je ne pense pas à elle. Et quand je pense à elle ... Elle regarde vers le bas de la stratosphère céleste avec ces gros yeux marron et ce sourire sournois sur son visage".