HBO avait tourné un documentaire sur la relation fusionnelle entre les deux actrices, décédées à un jour d'intervalle dans un documentaire qui sera diffusé samedi 7 janvier prochain.

Émotion garantie. Samedi 7 janvier, la chaîne américaine HBO va diffuser un documentaire qui devrait lui assurer un carton d'audiences. Bright Lights retrace la relation fusionnelle qu'entretenait Carrie Fisher avec sa mère Debbie Reynolds. Un programme qui survient deux semaines après la tragique disparition des deux actrices. L'inoubliable interprète de la princesse Leia dans Star Wars est décédée le 27 décembre 2016 à l'âge de 60 ans Le jour suivant, sa mère la rejoint.



Bright Lights rend compte du lien particulier qui les unissait, jusqu'à la mort. "Je suis la meilleure amie de ma mère", confie Carrie Fisher dans le trailer du documentaire, dévoilé le 3 janvier dernier par HBO. "Je partage tout avec ma fille", répond Debbie Reynolds. "Carrie voulait mettre toute la lumière sur sa mère, et Debbie voulait la même chose pour Carrie", explique le président de HBO Documentary Films, Sheila Nevins, à Variety, d'où le titre "Bright Lights" ("lumières étincelantes" en français).

Une complicité qui crève l'écran

Dans le trailer, on découvre que la mère et la fille vivaient dans des maisons voisines. La complicité entre les deux femmes transpire dans les images du quotidien comme ce moment où Carrie Fisher aide sa mère à faire sa valise. Chacune leur tour, elles évoquent leurs inquiétudes concernant l'autre. La fille sur la vieillesse de sa mère, quand Debbie Reynolds revient à son tour sur la maladie tardivement diagnostiquée de Carrie Fisher qui était maniaco-dépressive.



Retour également sur cette famille atypique avec le frère de Carrie Fisher, Todd, qui raconte avoir grandi avec des parents célèbres, entre un père musicien et une mère actrice, qui pouvaient en "submerger plus d'un". Les deux stars parties fin 2016 sont enterrées ensemble, jeudi 5 janvier 2017 au prestigieux cimetière Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles, lors d'une cérémonie intime.