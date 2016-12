Le site de fans "Making Star Wars" aurait trouvé quel personnage va affronter Rey au cours de sa formation Jedi. Attention, spoilers !

Crédit : Lucasfilm Daisy Ridley dans le rôle de Rey

par Capucine Trollion publié le 22/12/2016 à 10:48

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Alors que tout le monde ne parle de Rogue One, sorti il y a une semaine au cinéma, les fans gardent bien en ligne de mire Star Wars 8. Le prochain épisode de la saga ne sortira que dans un an, mais il est d'ores et déjà LE film de 2017 pour le public. C'est pourquoi de nombreuses théories et rumeurs circulent souvent sur Internet... Cette fois-ici, le site Making Star Wars aurait une petite idée sur le premier adversaire de Rey. Attention, gros spoilers en approche !



On s'en doutait après la fin du Réveil de la Force, l'épisode 8, dont on connaîtrait déjà le nom aura des airs de L'Empire contre-attaque. C'est-à-dire lorsque Luke Skywalker apprend à devenir un Jedi en compagnie de Yoda dans le système Dagobah. Rey va devoir passer par le même apprentissage de la force, en compagnie de Luke, dont on ignore encore s'il est son père. Attention, après ce GIF, vous allez vous faire spoiler.

Un combat sur l'île d'Ahch-To

La route de Rey vers la Force sera loin d'être tranquille. Et selon Making Star Wars,la jeune femme devra vite montrer ses capacités au combat lors de son apprentissage de la Force avec Luke Skywalker. Mais, n'allons pas trop vite en besogne. Il faut d'abord rappeler que l'épisode 8 va démarrer comme la fin de l'épisode 7, sur l'île d' Ahch-To, où est exilé Luke Skywalker et qui accueille le premier Temple Jedi.



Ce dernier serait protégé par une race de petits aliens, qui ressemble aux macareux (oiseaux à bec orange). Ils auraient une allure adorable, mai aussi des crocs acérés pour protéger le Temple. Luke entretiendrait d'ailleurs une relation amicale avec l'un d'eux qui serait "le protecteur des îles d'Ahch-To", selon Making Star Wars. Si ces petites bêtes tolèrent la présence de Luke sur l'île, ce n'est pas le cas pour Rey. C'est pourquoi elle devra se battre contre un énorme monstre marin pour montrer qu'elle a le droit de rester sur l'île. Et surtout qu'elle est digne de la Force. Cela promet un grand duel. Rey devrait être capable de maîtriser le sabre laser et les pouvoirs du fluide des Jedi.