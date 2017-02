publié le 17/02/2017 à 09:59

C'est officiel et surprenant. Le prochain volet de la saga Star Wars a son titre définitif en français. Presque un mois après la révélation du titre en anglais, on sait enfin quelle traduction lui donner en français. Last Jedi devient donc, chez nous, Les Derniers Jedi.



Une traduction qui ouvre la porte à de nombreuses interprétations. Alors que certains misaient sur "Le" ou "La" dernier ou dernière Jedi, le pluriel remet les théories en question et soulève plusieurs interrogations. Qui sont ces derniers Jedi ? Luke en fait-il partie ? Et Rey aura-t-elle eu une formation de Padawan pour devenir, à son tour, une Jedi ?



Star Wars : Les derniers Jedi, réalisé par Rian Johnson, dévoilera qui sont les parents de l'héroïne Rey, que l'on a découvert dans l'épisode 7. L'acteur Mark Hamill avait déjà semé le doute en juin dernier partageant un tweet qui a fait l'écho d'une bombe chez les fans de la saga intergalactique. "Je termine l'épisode 8 et ensuite, je suis au chômage !", avait-il posté sur le réseau social avant de rectifier la boulette et d'expliquer qu'il parlait seulement de la fin de ce tournage précisément.