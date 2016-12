Le drame est survenu vendredi 23 décembre alors que l'actrice américaine se trouvait à bord d'un avion reliant Londres à Los Angeles.

Carrie Fisher est entre la vie et la mort. L'actrice qui s'est fait connaître en incarnant la charismatique princesse Leia dans la saga Star Wars a été victime d'une crise cardiaque "massive", vendredi 23 décembre, alors qu'elle se trouvait à bord d'un avion reliant Londres à Los Angeles, aux États-Unis. Selon le journal people américain TMZ, des passagers du vol lui ont administré les premiers secours.



Le drame serait intervenu quinze minutes avant l'atterrissage de l'avion en Californie vers 12h, heure locale. Les secours ont ensuite transporté l'actrice américaine vers l'hôpital le plus proche. La fille de l'actrice Debbie Reynolds se trouve désormais dans un état critique, selon le Los Angeles Times, citant des sources des services d'urgence. Elle effectuait une tournée mondiale pour la promotion de son autobiographie.

La comédienne se trouverait dans un état stable

Selon TMZ, les réanimateurs ont mis 15 minutes à obtenir un battement cardiaque et la comédienne a été placée sous assistance respiratoire et cardiaque à l'hôpital UCLA Medical Center. Son frère Todd Fisher a confié à la revue The Hollywood Reporter qu'elle était "sortie des urgences" et que son état s'était stabilisé, sans donner plus de précisions.



"Comme si l'année 2016 pouvait encore empirer... J'envoie notre amour à Carrie Fisher", a tweeté l'acteur Mark Hamill, qui incarne le célèbre chevalier Jedi Luke Skywalker, frère de Leia, dans l'épopée intersidérale. Peter Mayhew, qui campe à l'écran Chewbacca, ce Wookie attendrissant, a envoyé toutes ses "pensées et prières" à la "princesse préférée" de tous.

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher — Mark Hamill (@HamillHimself) 23 décembre 2016

Carrie Fisher a admis dans de nombreuses interviews avoir été diagnostiquée bipolaire et avoir souffert d'addiction aux médicaments, à l'alcool et la cocaïne une grande partie de sa vie. Celle qui fut le fantasme féminin de générations de fans de Star Wars avait annoncé en juin qu'elle allait tenir une rubrique de courrier du cœur dans le très sérieux quotidien britannique The Guardian.