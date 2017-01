Un an avant la sortie du prochain "Star Wars", toujours aucun signe d'une bande-annonce.

11/01/2017

Que se passe-t-il pour la promotion de Star Wars 8 ? La bande-annonce tant attendue par les fans n'a toujours pas été dévoilée, alors qu'en 2015, nous rêvions déjà devant celle du Réveil de la Force, des mois avant sa sortie dans les salles. Si les fans avaient espéré découvrir un premier aperçu du prochain épisode de Star Wars, pour la sortie sur les écrans de Rogue One, ils devront encore patienter. Il faut dire qu'avec le décès brutal de Carrie Fisher, le 27 décembre dernier, la galaxie très très lointaine est toujours endeuillée.



Star Wars 8 s'annonce comme le film événement de la fin 2017. Il se déroulera juste après Le Réveil de la Force, lorsque Rey rencontre Luke Skywalker, exilé sur l'île d'Ahch-To. Pour le moment, peu d'informations officielles ont été communiquées sur l'intrigue, alors que le tournage est terminé depuis juillet dernier, après cinq mois de travail. Si Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm a expliqué que le trailer devrait sortir au printemps prochain, cela n'explique toujours pas pourquoi il aura fallu attendre autant de temps avant de le découvrir.

Éviter de voler la vedette à "Rogue One"

C'est l'une des idées les plus probables dont Kathleen Kennedy a fait écho en expliquant il y a trois semaines : "On laisse un peu de temps à Rogue One pour souffler et on sortira probablement le trailer au printemps 2017". Alors qu'en décembre dernier, le monde entier découvrait le premier spin-off de la saga, LucasFilm et Disney ont probablement voulu éviter que le trailer de Star Wars 8 efface la sortie de Rogue One. Il faut dire que le spin-off partait avec quelques a priori des fans : un reshoot au printemps dernier, un générique différent, un film sans Jedi... Et pourtant le succès a été au rendez-vous, notamment en France où le film a enregistré le meilleur démarrage de 2016. Mais toujours aucune bande-annonce à l'horizon.

Une galaxie endeuillée par la disparition de Carrie Fisher

Le 27 décembre, Carrie Fisher nous quittait. Une disparition brutale, quelques jours après avoir été hospitalisée pour une crise cardiaque. De tous les coins de la galaxie, les hommages se multiplient, dont celui de Mark Hamill, l'interprète de son frère jumeau dans la saga. Carrie Fisher sera bien présente dans le film, il se peut que LucasFilm et Disney aient décidé d'attendre avant le lancement de la bande-annonce.

Un probable retard de production ?

On l'a vu précédemment, le tournage de Star Wars 8 s'est achevé en juillet dernier. Mais, ce n'est qu'à la mi-décembre que John Williams est entré en studio pour enregistrer la bande-originale. Et pas de trailer sans musique pour l'accompagner. Depuis cette info qui est presque passée inaperçue, pas de nouvelles du compositeur ou du studio d'enregistrement.



Cela pourrait être un retard, ou une volonté de LucasFilm de faire monter l'attente des fans autour du film. D'autant que si on se base sur le calendrier de Star Wars 7, le titre avait été dévoilé fin novembre 2014, avant le premier teaser. Or, on ne sait pas toujours pas comment se nommera l'épisode 8, sauf si les fuites de Making Star Wars ont vu juste avec Les Forces du Destin. Il ne reste donc plus qu'à attendre (encore) jusqu'au au printemps prochain. Le film sortira quant à lui le 15 décembre 2017.