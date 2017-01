C'est le site officiel de la saga "starwars.com" qui l'a révélé lundi 23 janvier 2017. Le film sortira le 15 décembre prochain.

Crédit : Lucasfilm Ltd. & TM. All Right Reserved "Star Wars 8" devrait dévoiler l'identité des parents de Rey

par Cécile De Sèze publié le 23/01/2017 à 17:21

32 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ce titre n'annonce rien de bon pour la suite des événements. Mardi 23 janvier le site officiel de la saga Star Wars a dévoilé le nom que portera le prochain volet, prévu pour le 15 décembre prochain. D'après le site, l'épisode 8 s'intitulera donc The Last Jedi. Le titre en français reste à venir, a précisé Disney dans un communiqué. Contrairement à ce qui avait été annoncé officieusement il y a quelques semaines : Les Forces du Destin.



Star Wars : The Last Jedi, réalisé par Rian Johnson, dévoilera qui sont les parents de l'héroïne Rey, que l'on a découvert dans l'épisode 7. Mais ce titre soulève de nombreuses questions, notamment autour de Luke Skywalker. L'acteur Mark Hamill avait déjà semé le doute en juin dernier partageant un tweet qui a fait l'écho d'une bombe chez les fans de la saga intergalactique. "Je termine l'épisode 8 et ensuite, je suis au chômage !", avait-il posté sur le réseau social avant de rectifier la boulette et d'expliquer qu'il parlait seulement de la fin de ce tournage précisément. Mais ce titre, The Last Jedi, va effectivement dans le sens d'une probable mort du légendaire Luke Skywalker.



Toutefois, il pourrait également faire référence à l'entrainement de Rey qui va apprendre à manier l'art de la Force, comme le montre l'ultime scène du dernier épisode sorti en 2015. Qui sera ce dernier Jedi ? Peut-être de nouveaux indices viendront élucider le mystère dans la première bande-annonce que les fans attendent toujours.