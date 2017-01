SUPER STORY - Woody Harrelson jouera bien Garris Shrike au cinéma, le mentor de Han Solo dans le livre "The Paradise Snare".

Crédit : LucasFilm /SIPA Woody Harrelson jouera le mentor de Han Solo

par Capucine Trollion publié le 30/01/2017 à 09:35

Préparez-vous à découvrir l'histoire inédite de Han Solo. En 2018, Star Wars dévoilera son deuxième spin-off dédié à la jeunesse du contrebandier le plus célèbre de la galaxie. Si l'acteur principal, Alden Ehrenreich, et son meilleur ami Lando Calrissian (Donald Glover) ont été recrutés, un nouveau personnage s'ajoute à l'aventure. Woody Harreslon, qui l'a confirmé après des rumeurs persistantes des fans, incarnera Garris Shrike, l'homme qui a formé Han Solo à la contrebande, dans le livre Le Coup du paradis (1997) d'Ann C. Crispin.



Les fans jubilent. Après le succès de Rogue One, le premier spin-off de la franchise, qui raconte comment une escouade de Rebelles s'est emparée des plans de l'Étoile Noire avant Un nouvel espoir, le prochain s'annonce, on l'espère, aussi bien. Han Solo, l'un des personnages emblématiques de la galaxie va enfin dévoiler les secrets de son histoire, avant sa rencontre avec Luke et Leia.



Chewbacca fera aussi partie de l'aventure puisque son amitié avec Han remonte à de nombreuses années. L'un des nouveaux noms qui concentrent pour le moment de nombreuses attentes, c'est celui de Garris Shike. On vous en dit plus sur ce personnage violent, né en 1997 dans le roman Le Coup du paradis, qui s'inscrit dans l'univers étendu de Star Wars.

1. Un redoutable chasseur de primes

On ne va pas se leurrer, Woody Harrelson est connu, entre autres, pour un autre rôle de mentor, marginal : Haymitch dans Hunger Games. Garris Shrike n'échappe pas à la règle. Il a très vite décidé d'être hors-la-loi et de subvenir à ses besoins en tant que tireur d'élite et chasseur de primes. Aux commandes de son vaisseau Bonne Fortune, il traverse la galaxie en trempant dans des affaires toujours aussi louches. Il est un homme impatient, au sang chaud et d'une grande violence, comme son frère Larrad qui l'accompagne. Quant au physique, Ann C. Crispin le décrit comme un séduisant dur à cuir, avec des tempes grisonnantes.

2. Il exploite les orphelins de la galaxie

Outre son CV bien fourni en magouilles, Garris est aussi à la tête du Clan des marchands. Un groupe qu'il a créé et dont les membres sont des orphelins de la galaxie, qu'il exploite pour différentes missions. Il les forme à devenir des arnaqueurs et des pickpockets. Vous l'aurez compris, c'est comme cela que Han Solo se retrouvera à vivre avec Garris, qui le prend sous son aile à 2 ans. Mais, il était aussi très violent, comme on l'a vu et adorait se moquer de ses "esclaves". Il n'hésitait pas à punir les enfants, surtout Han, qui remettait en cause son autorité. Les jeunes recrues pouvaient alors compter sur la wookie Dewlannamapia, que Han considère d'ailleurs comme sa mère.

3. Il a des relations tendues avec Han Solo

Très vite, Garris et Han sont des en conflit. D'abord parce que le jeune garçon ne veut pas se laisser faire, ensuite, car il est très doué pour les vols et le pilotage, ce qui exaspère Garris. Le point culminant arrive lorsque Han est dans la vingtaine (il n'y a pas d'âges précis) et qu'il décide de s'enfuir, une nouvelle fois, du clan des marchands. Sauf que cette fois, il a tout prévu. Seulement, il se fait attraper par Garris, alors qu'il est en train de dire au revoir à sa mère adoptive Dewlannamapia. La wookie s’interpose entre les deux hommes, protège Han et meurt, à la suite d'un tir de Garris. Han Solo parvient quand même s'échapper, mais la haine entre les deux hommes ne diminuera jamais.