Les droïdes de "Star Wars" dans le générique de "Friends"

publié le 17/02/2017 à 08:12

Et si R2-D2, C-3PO et BB-8 étaient les héros de la série Friends ? Cette idée complètement improbable (mais drôle), le Youtubeur Darth Blender l'a mise en images. Dans l'une de ses vidéos, R2-D2 et C-3PO apparaissent, à la place de Rachel, Chandler et toute la bande dès les premières notes d'I'll be there for you, le titre du générique emblématique de la série. Bien évidemment, les bruits des batailles intergalactiques sont estompés pour laisser place à une vidéo hilarante, dans laquelle les droïdes de la galaxie sont les stars.



La séquence commence avec le duo de boulons le plus célèbre de Star Wars : R2-D2 et C-3PO dans une scène de l'épisode IV. La nouvelle génération de droïdes est, elle aussi, présente avec BB-8, du Réveil de la Force, et K-2SO que l'on a découvert dans Rogue One, le premier spin-off de la saga. Sans oublier les petits robots de La Menace Fantôme (épisode 1) que l'on découvre sur Tatooine avant la course de modules de la Bounta.