publié le 11/08/2017 à 08:10

À quelques mois de la sortie de Star Wars 8, les langues des acteurs se délient. Dans un entretien pour Entertainment Weekly, qui a dévoilé de nouvelles photos de l'épisode, Mark Hamill, Daisy Ridley et le réalisateur Rian Johnson se sont enfin confiés sur la relation que Luke Skywalker entretiendra avec Rey. Des détails croustillants qui réduisent peu à peu le mystère qui entoure ce prochain épisode. Attendu pour le 13 décembre prochain, il permettra enfin de savoir ce qui a poussé Luke à l'exil et pourquoi est-il si lié à Rey. Attention, spoilers !







Héros de la saga originelle, Luke Skywalker est le personnage le plus attendu de Star Wars 8. La bande-annonce nous l'a montré pour la première fois sombre et pessimiste, prêt à rompre avec l'ordre Jedi. Mais qu'a-t-il pu bien pu arriver au Jedi pour en arriver là ? Pourquoi a-t-il choisi l'exil alors que sa famille avait besoin de lui ?

Des questions dont on aura enfin les réponses : "On sait que Luke n'est pas un lâche. Il ne se cache pas parce qu'il a peur (...) Luke pense forcément qu'il a fait le bon choix et c'est ce que va découvrir Rey", commente le réalisateur Rian Johnson à Entertainment Weekly.

Luke Skywalker est devenu un héros brisé

Rey a retrouvé Luke sur Ach-To grâce à la vision qu'elle a eue dans Star Wars 7 en touchant son sabre laser. Ce qui veut dire que les deux personnages sont liés par la Force. Mais, lorsque Rey rencontrera enfin "ce héros", elle va se rendre compte qu'il est un homme brisé qui aurait préféré ne jamais être trouvé. "Le fait que Luke dise : 'Je ne connais qu'une seule vérité. Il est temps pour les Jedi de disparaître'... C'est une déclaration plutôt incroyable pour quelqu'un qui était le symbole de l'espoir et de l'optimisme dans les films originels", commente Mark Hamill.



Un changement radical qui n'a pas vraiment plu à l'acteur, au départ : "À ma première lecture [du scénario], je suis resté bouche bée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça en une après-midi, et j'ai vraiment eu du mal avec ça", poursuit-il.



Mais, le passé de Luke ne sera pas révélé en détails. Les fans ont deviné depuis l'épisode 7 que cet exil est lié à son échec avec son neveu Kylo Ren, qui a assassiné les autres disciples de Luke avec ses Chevaliers : "Luke a commis une grave erreur en pensant que Kylo Ren était l’Élu. Il s'est investi comme l'avait fait Obi-Wan pour mon personnage (...) Maintenant, il regarde probablement vers le futur pour essayer d'être plus efficace, comme l'était Obi-Wan".

Une première rencontre compliquée

Rey va-t-elle réussir à convaincre Luke de quitter Ach-To ? Crédit : Entertainment Weekly

En arrivant sur l'île, Rey s'attend à enfin découvrir qui elle est vraiment. Mais, Luke est tout sauf disposé à l'aider. Ce sera un choc pour l'héroïne qui a rencontré Finn, BB-8, Han Solo et Chewbacca qui sont devenus ses amis proches et qui ne l'ont pas rejeté.



Et le comportement de Luke lui fait alors regretter celui de Han Solo, comme décrit Daisy Ridley : "[Elle explique ce que se dit Rey en arrivant sur l'île] Mon Dieu, cet autre homme que j'ai perdu il y a quelques jours était une figure paternelle. Maintenant, il a disparu et je me retrouve avec ce vieil homme grincheux qui veut que je parte". Nul doute que les fans seront surpris de cette attitude de Luke...



Rey devra donc redoubler d'efforts pour convaincre Luke de rejoindre l'Alliance Rebelle et de combattre une nouvelle fois le Mal, incarné par le Premier Ordre et le Suprême Leader Snoke. Dans le making of dévoilé au D23 on l'aperçoit avec ce qui semble être une "tenue de voyage" et avec un sac. La jeune femme, pressentie pour être l’Élue, devrait donc réussir sa mission. Reste à savoir si Luke décidera de retrouver Leia ou de se confronter à Kylo Ren.