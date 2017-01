C'est le 24 janvier vers 14 heures (heure française) que l'académie des Oscars révélera les candidats officiels aux statuettes.

24/01/2017

Hollywood retient son souffle. La sélection officielle de la 89e cérémonie des Oscars sera dévoilée ce mardi 24 janvier vers 14 heures en France. L'occasion de savoir enfin si La La Land, la comédie musicale de Damien Chazelle ovationnée mondialement et récompensée aux Golden Globes, sera aussi le film le plus nommé dans cette compétition. Quant à Isabelle Huppert, primée pour Elle de Paul Verhoeven aux Golden Globes, est aussi dans les actrices favorites pour recevoir une statuette face à Natalie Portamn dans Jackie.



C'est la compétition du cinéma la plus attendue. Les Oscars se dérouleront cette année le 26 février et la cérémonie sera présentée par l'animateur Jimmy Kimmel. Mais avant le tapis rouge et les discours de remerciement, l'Académie s'apprête à dévoiler sa liste des nommés, pour la première fois en streaming.



Et outre-Atlantique, on espère beaucoup que le "Oscar So White" de l'an passé ne sera pas renouvelé. D'ailleurs selon les experts du milieu, le film Moonlight de Barry Jenkins, sur le passage à l'âge adulte d'un jeune afro-américain homosexuel, pourrait faire de l'ombre à La La Land. Quant aux Figures de l'ombre, qui raconte pour la première fois le rôle de trois scientifiques afro-américaines pour la conquête de l'espace, il est aussi dans les films pressentis pour la sélection. Mais aucune annonce concernant The Birth of a Nation de Nate Parker, d'abord applaudi puis dédaigné, après la polémique concernant son réalisateur.

2017, année de l'Oscar pour Isabelle Huppert ?

Parmi les autres favoris de l'année dans la catégorie des films, le sombre Manchester By The Sea avec Casey Affleck, le petit frère de l'interprète de Batman, mais aussi le retour de Mel Gibson au film de guerre avec Tu ne tueras point. Denis Villeneuve serait aussi dans les sélections avec son film de science-fiction Arrival. Lion, l'épopée d'un Indien à la recherche de ses parents, et qui a bouleversé le public, serait aussi en bonne position. Et les fans de super-héros espèrent fortement que Deadpool, l'anti-héros Marvel sera retenu dans la sélection cette année.



Côté actrices, Emma Stones bien évidemment est dans la course, tout comme Natalie Portman pour son interprétation saisissante de Jackie Kennedy dans Jackie. Amy Adams, qui interprète une linguiste spécialiste du langage des extra-terrestres dans Premier contact, fait partie des favorites. Enfin, et pas des moindres, Isabelle Huppert pour Elle de Paul Verhoeven, déjà récompensée aux Golden Globes. Si elle remporte un prix, elle deviendrait la 3e française primée aux Oscars, après Juliette Binoche et Marion Cotillard. Enfin pour les acteurs, les experts parient sur Ryan Gosling (encore pour La La Land), Casey Affleck et Denzel Washington pour son rôle dans le drame Fences au côté de Viola Davis.