Après une années 2016 riche en longs-métrages de tous genres, la barre est haute pour l'an prochain.

Crédit : Capture Emma Stone et Ryan Gosling à l'affiche de "La La Land", en salles le 25 janvier

par Cécile De Sèze publié le 02/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le septième art s'est très bien porté cette année. L'offre a été généreuse, éclectique et attractive en 2016. Les salles françaises ont même enregistré de très beaux scores de fréquentation avec 213 millions d'entrées cumulées, soit son deuxième meilleur score en 50 ans. Les œuvres ont aussi participé à cette affluence, avec de nombreux films marquants, entre blockbusters, films d'auteur et super-productions.



Pour faire mieux, ou au moins aussi bien, 2017 va devoir redoubler d'efforts. Mais avec le programme déjà annoncé, l'année devrait être une nouvelle fois fructueuse. De nombreux longs-métrages sont prévus, aussi bien chez nos cinéastes français qu'à l'étranger. Le début d'année s'annonce particulièrement riche, notamment avec les cérémonies des Oscars, des Golden Globes, des César, qui occasionnent souvent des sorties au cinéma.

Hollywood en fête

Plusieurs centaines de films sortent chaque année dans nos salles. Difficile de faire une sélection. Mais certains sont plus attendus que d'autres. Et ils sont nombreux de l'autre côté de l'Atlantique. Parmi eux, on retient évidemment la comédie sentimentale qui fait partie des favoris pour les Oscars avec Ryan Gosling et Emma Stone, La La Land (25 janvier).



Autre film qu'il ne serait pas étonnant de retrouver parmi les lauréats des différentes cérémonies de février : Jackie. Le biopic sur Jacqueline Bouvier Kennedy, interprétée par Natalie Portman, sortira le 1er février prochain. Dans le genre biographique, on attend également le film consacré à Dalida qui devrait être un réel événement à partir du 11 janvier. Il faudra être un peu plus patient pour découvrir la version film en prise de vue réelle de La Belle et la bête avec Emma Watson dans le rôle principal. L'adaptation Disney débarque le 22 mars. Enfin, n'oublions pas The Death and Life of John F. Donovan, prochaine réalisation de l'infatigable Xavier Dolan, avec un casting de rêve : Kit Harington, Jessica Chastain, Natalie Portman ou encore, Susan Sarandon.

Des suites, des suites, des suites

2017 devrait aussi l'année des suites. Une est particulièrement attendue puisqu'elle arrive 20 ans après le premier volet. Les acteurs et le réalisateur de Trainspotting reprennent du service pour T2 Trainspotting, à voir dès le 1er mars. On prend les mêmes et on recommence, mais avec des personnages de 40 ans. Autre ambiance avec Annabelle 2 qui viendra semer la terreur dans les cinémas français cet été, trois ans après le premier volet qui avait été le théâtre de débordements.



On repart dans la chaleur torride de Cinquante nuances plus sombres dès février avec la torride histoire d'amour entre Christian Grey et Anastasia Steele. Le film de 1982 Blade Runner s'offre une suite en octobre prochain avec Denis Villeneuve aux commandes et Harrison Ford qui reprend son rôle de Rick Deckard. Ryan Gosling rejoint le casting pour interpréter l'officier K.



Rassurez-vous, il y aura aussi des œuvres pour des moments en famille. Moi, moche et méchant revient dans un troisième volet à partir du 5 juillet avec ses personnages devenus cultes Gru, Agnes, Edith et Margo. Et comme il n'y en a (apparemment) jamais assez, un nouveau et huitième volet de Fast and Furious débarque en avril.

Des supers films aussi

Les super-productions ne manqueront pas. Après le succès du film Lego, Warner rempile avec un spin-off consacré au personnage Lego Batman. S'il est à la hauteur du premier, Lego Batman, Le film promet de belles courbatures aux zygomatiques. Le héros ne sera pas le seul à porter ses origines DC Comics en 2017 au cinéma. Wonder Woman débarque dans un film qui lui est consacré pour la première fois avec Gal Gadot dans le rôle-titre.



Pas de films de super-héros sans Marvel. Au moins trois longs-métrages sont prévus par les studios hollywoodiens cette année. À commencer par Les Gardiens de la galaxie 2 qui revient avec Chris Pratt dès le 26 avril. L'homme-araignée n'a pas dit son dernier mot non plus. Après deux sagas qui lui ont été consacrées, le super-héros reviendra sur les grands écrans du monde entier le 12 juillet 2017 avec Spider-Man : Homecoming. Enfin, c'est aussi Thor qui reprend les armes contre les vilains cet automne dans un troisième film avec une nouveauté : l'absence de Natalie Portman.



Le héros des comics Marvel, Logan, aura aussi son propre long-métrage, mais produit par Twentieth Century Fox. Logan, consacré à l'un des héros les plus sombre de l'univers Marvel, sous les traits de Hugh Jackman, marque le troisième et dernier volet de la trilogie centrée sur Wolverine. Également très attendu : la première adaptation des Power Rangers au cinéma et bien sûr, le huitième épisode de la saga Star Wars, prévu pour le 25 décembre prochain. Un joli cadeau de Noël de la part de Disney.

Côté France

En France, plein de productions sont aussi attendues. De l'humour d'abord, avec Raid Dingue, le nouveau film de Dany Boon, dès le 1er février. Avec Alice Pol et Michel Blanc à ses côtés, l'acteur et réalisateur fait un nouveau pari sur le thème de la blague. Un pari rarement risqué, vu le succès de ses précédents films. Quinze jours plus tard, Philippe Lacheau (Babysitting) sera à l'affiche de son propre film Alibi.com. Quant à Guillaume Canet, le réalisateur raconte sa crise de la quarantaine dans Rock'n'Roll, une comédie légère aux côtés de sa compagne Marion Cotillard.



Le slameur Grand Corps Malade signe Patients, une comédie dramatique sur la rééducation après un grave accident, sur la guérison en général. Cédric Klapisch est de retour avec un drame le 14 juin 2017. Ce qui nous lie parle des liens dans une famille et particulièrement dans une fratrie. Adèle Exarchopoulos, star de La Vie d'Adèle, prend le rôle de Sandra dans un drame réalisé par Arnaud des Pallières, intitulé Orphelines, et qui s'intéresse aux destins perturbés de quatre femmes d'âges différents. Avec un tel programme, les salles de cinéma ne devraient pas désemplir en 2017.