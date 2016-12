L'actrice se transforme d'une manière saisissante en Jackie Kennedy, le temps d'un biopic qui est consacrée à la Première dame la plus célèbre de l'histoire des États-Unis.

> JACKIE - Bande-annonce officielle - Au cinéma le 1er Février Crédit Image : Fox Searchlight

par Capucine Trollion publié le 20/12/2016 à 14:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une bande-annonce qui donne des frissons. La dernière de Jackie, le biopic consacré à Jackie Kennedy et qui va sans doute offrir à Natalie Portman, son plus beau rôle depuis Black Swan. L'actrice israélo-américaine fait figure de favorite pour les nominations aux Oscars 2017, dans la catégorie meilleure actrice.



Pour Jackie, la comédienne s'est transformée avec brio en Première dame, épouse et veuve de John Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Le biopic de Pablo Larraín retrace les quatre jours vécues par la jeune femme entre la tragédie et les funérailles de son époux.



Pour ce trailer final, les spectateurs entrent dans la tête de Jackie Kennedy, et découvre la femme blessée, choquée, derrière la figure publique qu'une nation ne cesse de regarder depuis la mort de son président. Natalie Portman est saisissante dans ce rôle, d'une grâce naturelle. Il faudra tout de même patienter jusqu'au 1er février 2017 en France pour découvrir le film qui a déjà raflé de nombreux prix à la Mostra de Venise et au Festival international du film de Toronto.