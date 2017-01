ÉCLAIRAGE - L'anti-héros de Marvel est pressenti pour être nommé aux Oscars. Et a tous les atouts nécessaires pour côtoyer les "grands" de la cérémonie.

Crédit : Twentieth Century Fox Deadpool est en passe d'être nommé pour les Oscars 2017

par Capucine Trollion publié le 17/01/2017 à 16:20

Les Oscars 2017 pourraient bien changer la donne dans l'univers des super-héros. Deadpool, le film de Tim Miller sorti en 2015, serait bien parti pour être sélectionné. Et il était temps ! Depuis The Dark Knight de Christopher Nolan en 2009 et l'Oscar posthume du meilleur acteur pour Heath Ledger, les films de cette catégorie sont bien trop boudés dans les cérémonies officielles. Mais, Deadpool a autant de chances d'entrer dans la liste des nommés qui qui sera dévoilée le 24 janvier, et même de remporter un prix en février.



Deadpool est un projet de longue haleine. La Fox a refusé le scénario plus d'une vingtaine de fois. Il s'agit de la première adaptation sur grand écran de l'anti-héros Marvel, qui avait fait une première apparition ratée dans X-Men Origins: Wolverine. Déjà interprété par Ryan Reynolds, qui transcende l'écran en 2015. Et ce n'est qu'un aperçu des atouts du film, qui mérite amplement sa place aux Oscars 2017.

1. Un scénario original

Sur le papier, on retrouve l'essence de Marvel : un homme qui se transforme malgré lui en super-humain, doté de capacités exceptionnelles, qui va botter les fesses des méchants. Sauf que cette fois, le héros est un homme qui jure à tout-va, tue sans vergogne et se montre complètement égoïste. Tim Miller a donc réussi un film qui casse les codes du super-héros au cinéma, tout comme Deadpool le faisait dans les comics. Mention spéciale lorsqu'il brise le quatrième mur ou qu'il parodie les autres membres de la team Marvel, surtout les X-Men et Wolverine. C'est inédit et jouissif. Sans oublier des effets spéciaux et des cascades qui en mettent plein la vue.

> Deadpool - Bande annonce 2 [Red Band Officielle] VOST HD

2. Un casting très convaincant

Avec Deadpool, Ryan Reynolds s'est lâché comme jamais. Pendant la promo, il a créé un véritable phénomène avec ses vidéos et ses tweets remplis d'humour. Trash, humour noir, et même tacle à ses précédents rôles en tant que Deadpool et Green Lantern, tout y est et tout fonctionne. Et a l'écran c'est encore mieux. Sans jamais que les blagues potaches deviennent lourdes.



Mais il n'y a pas que le mari de Blake Lively à l'écran. Brianna Hildebrand, qui incarne la mutante Negasonic Teenage Warhead, est excellente dans le rôle de l'ado boudeuse, excédée par les adultes qui l'entourent, mais surpuissante quand elle montre ses pouvoirs. On aime aussi Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa la petite amie de Wade Wilson / Deadpool, femme de la nuit et indépendante, mémorable dans l'une des scènes du couple avec un god.

3. Parce que le changement, c'est pour maintenant

On l'a vu précédemment, seul The Dark Kinight a su conquérir l'Académie des Oscars. Depuis, et ce malgré les grands films Marvel qu'on a pu découvrir ces dernières années, la pop culture a fait chou blanc aux nominations et remises de prix. Même son de cloche pour les séries de super-héros, encore considérées comme "trop enfantines" et pas assez "sérieuses" pour les Oscars ou les Golden Globes. C'est d'ailleurs parce que Deadpool n'est pas considéré comme un film de super-héros traditionnel qu'il a toutes ses chances d'être nommé au moins pour la meilleure adaptation, meilleurs effets spéciaux et réalisateur. Voire d'être récompensé. Ce qui permettrait, on l’espère, d'ouvrir la voie à ses camarades de Marvel et de DC Comics.