Mais qui va vraiment incarner Zendaya dans Spider-Man : Homecoming ? Après des mois de spéculations et de rumeurs, expliquant d'abord qu'elle serait Mary-Jane Watson, puis Gwen Stacy, on sait que la jeune femme incarnera Michelle, une amie du lycée de notre héros. Mais, selon le site américain Nerdist qui se base sur le livre Spider-Man: Homecoming – The Junior Novel de Jim McCann, Michelle sera en réalité beaucoup plus importante dans l'histoire. Attention, la suite contient des spoilers.



Le site Nerdist rapporte dans Spider-Man: Homecoming – The Junior Novel, dont l'intrigue est similaire au film, à savoir centrée sur les années lycée de Peter Parker et les débuts de Spider-Man, Michelle a pour nom de famille Toomes. Patronyme partagé avec Adrian qui n'est autre que le Vautour, le grand méchant du film ! Zendaya sera donc la fille du Vautour, incarné par Michael Keaton (Birdman, Batman). On sait d'ailleurs grâce aux trailers que le super-vilain cherche à tout prix à se venger de Tony Stark, pour des raisons encore mystérieuses.

Cette révélation risque bien de bouleverser l'intrigue puisqu'on ignore encore comment Peter va réagir lorsqu'il comprendra qu'il se bat contre le père de sa meilleure amie... Et que dire de Michelle ? La tension est à son comble, mais il faudra encore patienter avant d'en savoir plus.