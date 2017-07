Battle of the Sexes - Bande Annonce [Officielle] VOST HD

publié le 05/07/2017 à 11:37

Après avoir poussée la chansonnette dans la comédie musicale La La Land, Emma Stone reviendra bientôt au cinéma dans le rôle d'une célèbre joueuse de tennis avec un autre film taillé pour les cérémonies, Battle of the Sexes.



L'histoire ? Celle de Billie Jean King, championne de tennis et défenseuse des droits des femmes comme de la communauté LGBTQI. Encore une super-héroïne de l'Histoire vraisemblablement tombée dans l'oubli et que les réalisateurs de Little Miss Sunshine - Jonathan Dayton et Valerie Faris - ont décidé de ramener sur le devant de la scène.

La bande-annonce du film a été dévoilée sur Internet et promet une belle leçon de féminisme au monde du tennis, manifestement emprunt d'un machisme peu dissimulé.



La place des femmes sur un court de tennis est du côté des ramasseuses de balles, les joueuses ne méritent pas les mêmes récompenses financières que leurs homologues masculins parce qu'ils "sont plus captivants à regarder jouer"... Autant de clichés sexistes contre lesquels Billie Jean King va devoir se battre "pour changer les choses".



Rendez-vous en salles le 22 novembre prochain pour découvrir comment cette icône du féminisme sportif va remporter cette "bataille des sexes" devant des millions de (télé)spectateurs.