publié le 04/07/2017 à 11:27

Il est temps de ressortir les baguettes de sorcier : Les Animaux Fantastiques 2 a débuté son tournage en Grande-Bretagne le lundi 3 juillet, dans les studios de Leavesden. Comme pour le premier film, David Yates reprend sa place derrière la caméra, alors que J.K. Rowling a signé le scénario. Pour fêter ce retour, Warner a fait un cadeau aux fans de Norbert Dragonneau et de ses étranges créatures en dévoilant le synopsis de cette suite.



Sans surprise, on découvre que Gellert Grindelwald, le redoutable sorcier incarné par Johnny Depp, s'est évadé de prison quelques mois après son arrestation. Il continue alors sa lutte pour instaurer le Mal sur le monde des sorciers, plus divisé que jamais, rassemblant des partisans pour attaquer tous ceux qui n'ont pas de pouvoirs magiques.

Le seul capable de l'arrêter est Albus Dumbledore, son vieil ami, qui va faire appel à celui qui a déjà contrecarré les plans du sorcier maléfique, Norbert Dragonneau. Le magicien passionné par les animaux va ainsi retrouver Tina, Queenie et Jacob dans cette nouvelle aventure pleine de dangers.

Des visages familiers et des nouveaux au casting

En plus de ce synopsis, on en apprend davantage sur les acteurs qui figureront au casting du spin-off d'Harry Potter. Eddie Redmayne prêtera de nouveau ses traits au héros de l'histoire, tandis que les acteurs incarnant Tina, Queenie et Jacob reprendront leurs rôles respectifs. Zoë Kravitz, aperçue sur une photographie en Leta Lestrange, sera également présente, au même titre que Croyance, le personnage joué par Ezra Miller.



De nouveaux protagonistes ont également été confirmés, étoffant l'univers magique introduit dans le premier volet. On rencontrera notamment Theseus, le frère de Norbert incarné par Callum Turner (Assassin's Creed, Docteur Frankenstein), ainsi que les comédiens Claudia Kim et Olafur Darri Olafsson, dont les personnages viendront d'un cirque magique. Comme on le savait déjà, Albus Dumbledore sera incarné par Jude Law : on pourra ainsi découvrir si l'acteur a l'envergure du personnage en novembre 2018, date de sortie du film aux États-Unis.