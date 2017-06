publié le 15/06/2017 à 08:00

Les super-héros DC Comics ont la cote au cinéma. Entre le record au box-office de Wonder Woman de Patty Jenkins et le très attendu Justice League (novembre 2017), les spectateurs jubilent. Mais il ne faut pas oublier que c'est bien dans les comics que leurs aventures démarrent. Et cet été, les néophytes comme les passionnés pourront se plonger dans la nouvelle collection d'albums DC Comics, DC Rebirth, disponible chez l'éditeur Urban Comics.



C'est la quatrième collection d'Urban Comics, après DC Archives (1938 à 1985), DC Classiques (de 1985 à 2011) et DC Renaissance (2011 à 2016, appelée New 52 aux États-Unis). La chronologie DC Comics est fournie et il est important de revenir à la source des ses différentes périodes pour comprendre.

La genèse des comics

La chronologie des comics de DC Comics Crédit : Urban Comics / DC Comics

Tout a commencé dans le milieu des années 80 avec Crise des Terres Infinies qui se situe dans la collection DC Classiques. "On parle ici de crise, car il y a de très nombreuses histoires secrètes et tout autant de super-héros qui s'entremêlent au fil des comics. Sans oublier que des générations de scénaristes se succèdent sur les héros et que chacun y va de sa pierre à l'édifice", explique à RTLSuper François Hercouët, le directeur éditorial d'Urban Comics.

Cet immense méli-mélo est donc difficile pour attirer de nouveaux lecteurs. Tous les personnages sont alors ramenés sur une seule et même Terre. Viennent ensuite Infinite Crises en 2006 : une série de cinq tomes qui développent les conséquences de Crise des Terres Infinies, puis Flaspoint en 2011 où l'univers DC tel qu'on le connaît depuis sa création est remplacé par la période de New 52, appelée Renaissance en France.

De "DC Renaissance" à "DC Rebirth"

Dans DC Renaissance, les histoires sont donc simplifiées au maximum et DC Comics opère ainsi une refonte complète de son univers pour adapter les aventures au lectorat d'aujourd'hui. "Avec DC Renaissance, on a pu enfin inscrire DC Comics dans le paysage de la BD française", poursuit François Hercouët. Mais, les passionnés se sentent délaissés, car il n'y a plus cette dimension de la saga familiale d'un super-héros comme avant. En 2016, DC Comics crée alors le Rebirth, qui est "le meilleur des deux mondes" (de Renaissance et de Rebirth), comme l'explique François Hercouët.



Avec DC Rebirth, on assiste à une continuité des aventures lues dans DC Renaissance avec des références du passé, des anciens coéquipiers et des super-vilains réactualisés. Tous les lecteurs peuvent-ils donc se lancer dans Rebirth ? "Quelqu'un qui a commencé les comics en 2011 avec DC Renaissance va s'y retrouver dans DC Rebirth. Pour les néophytes, c'est tout aussi possible, il n'y aura pas de grosses incompréhensions qui bloquent la lecture mais ils ne décèleront pas forcément des détails que d'autres lecteurs plus confirmés verront", poursuit le directeur éditorial d'Urban Comics.





Quels sont les comics Rebirth à découvrir ?

En mai dernier, Urban Comics a publié DC Universe Rebirth, un immense recueil qui est composé des 23 numéros de séries de Batman Rebirth à Justice League Rebirth. La naissance de cette collection et son impact dans la grande famille des comics y sont expliqués.



Plus d'une dizaine de comics sont prévus entre juin et juillet 2017. Tous ne reprennent pas les origines des super-héros mais ce n'est pas gênant pour les nouveaux lecteurs. Dans Wonder Woman Rebirth - Année Un, le lecteur retrouverera l'enfance de Diana sur Themyscira et sa rencontre avec le pilote Steve Trevor, comme dans le film de Patty Jenkins. Petite nouveauté : Wonder Woman va se battre contre le groupe terroriste Sear et non contre Arès, le dieu de la Guerre.



Les amateurs du Chevalier Noir ne seront pas en reste avec Batman Rebirth : 1 - Mon nom est Gotham. Ici, notre héros se fait voler la vedette par un un tandem de justiciers surhumains : Gotham et Gotham Girls. On n'oublie pas Justice League Rebirth pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur la super-team de DC Comics avant le film prévu en 2017. Autant de suggestions de lectures pour passer un été en compagnie de ses super-héros préférés.