publié le 02/07/2017 à 08:35

DC Comics se met enfin au girl power au cinéma. Certes, il faudra attendre 2019 pour découvrir les aventures de Silver Sable et Black Cat, deux super-héroïnes liées à l'univers de Spider-Man, mais on connaît déjà quelques détails sur le film, qui s'intitulera Silver & Black.



Le long métrage sera d'ailleurs réalisé par Gina Prince-Bythewood (qui va mettre en scène le pilote de la série Cloak & Dagger), et le script a été écrit par Lisa Joy, la co-créatrice de la série phénomène de HBO Westworld. Une équipe féminine de choc pour ce prochain film, déjà attendu par les fans.

Dans les comics, c'est Black Cat qui est apparue la première dans The Amazing Spider-Man Vol.1 #194 en 1979. Siver Sable fait son entrée en 1985, également dans The Amazing Spider-Man. Elles sont toutes les deux des héroïnes aux passés difficiles et qui décident de rendre la justice d'une manière qui ne plaît tout le temps à Spider-Man. Pour autant, l'Homme-araignée a souvent fait équipe avec l'une et l'autre pendant ses aventures.

Une mercenaire et une cambrioleuse de haut vol

Silver Sable, de son vrai nom Silver Sablinovia, est une mercenaire connue à l'international. Elle est aussi présidente de la compagnie : Silver Sable International, dont la première mission est de capturer des criminels de guerre, plus précisément les nazis et leurs héritiers. Selon la légende, ses cheveux auraient blanchi lorsqu'elle était enfant en assistant à l'assassinat de sa mère lors d'une attaque terroriste. C'est à cette époque que Silver décide qu'elle combattra les criminels et devient une redoutable tueuse.



Black Cat, alias Félicia Hardy, est une cambrioleuse de haut vol. Certains pourraient la comparer à Catwoman, sauf que notre Black Cat est liée à Spidey et non à Batman. Félicia devient cambrioleuse, lorsqu'elle découvre que son père, qu'elle admire tant, est l'un des rois du larcin. Elle prend alors le nom de Black Cat et fonde un peu plus tard son agence de détective privée : Cat’s Eye Investigations.

Elles n'ont pas de pouvoirs

La tenue de Silver Sable est en kevlar, pour la protéger des balles Crédit : Marvel

Nos deux super-héroïnes n'ont pas de pouvoirs, mais des capacités de combats hors normes, parce qu'elles ont été très jeunes confrontées à la violence. Silver a vu sa mère mourir quand elle était enfant et Felicia a été violée au lycée. Elles ont alors décidé de tripler leurs efforts en apprenant tous les arts martiaux possibles.



Par exemple, Silver maîtrise aussi bien les armes blanches que les armes à feu. C'est aussi une escrimeuse accomplie. Sa tenue a également été renforcée par du kevlar, très pratique pour se protéger des balles. Félicia de son côté est est très souple : elle peut se faufiler partout, grimper et sauter. Elle porte des gants noirs aux griffes rétractables, comme un chat, et des boucles d'oreilles électroniques qui lui permettent d'améliorer son équilibre. Des armes technologiques mises au point par son premier amant, Le Bricoleur.

Quels sont leurs liens avec Spider-Man ?

Si leurs premières rencontres ne sont pas très bien passées, Silver Sable et Black Cat ont ensuite souvent collaboré avec Spider-Man. Silver surtout pour traquer d'anciens nazis, avec l'aide de l'Homme-Sable. Silver rejoint aussi le combat de Spidey et Captain America contre Crâne Rouge, vu dans Captain America : First Avenger.



Black Cat de son côté joue au chat et la souris avec l'Homme-araignée, comme Catwoman et Batman. Mais un jour, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de Spidey, qui lui avoue aussi ses sentiments. Ils combattent le crime pendant de nombreuses aventures, puis Spider-Man met fin à leur couple, car Black Cat était un peu trop immorale pour le héros. Puis lorsque Spider-Man est en couple avec Mary Jane Watson, Black Cat décide de se venger en sortant avec Flash Thompson. Mais peu après, elle devient une très bonne amie du couple Parker.

Spider-Man est sorti un moment avec Black Cat Crédit : Marvel