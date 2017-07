publié le 03/07/2017 à 17:07

L'anti-héros au costume noir va prochainement se mouvoir sur les écrans de cinéma. Alors qu'un film sur Venom, l'ennemi et alter-ego maléfique de Spider-Man, a été annoncé il y a quelques mois, celui-ci commence enfin à se dévoiler petit à petit.



Le long-métrage se focalisera sur l'histoire d'Eddie Brock, imprégné par un Symbiote, une sorte d'extra-terrestre qui rentre dans les corps humains et les rend ultra-violent. Il deviendra alors le redoutable Venom dont les fans de comics sont familiers.

Alors que cette entité sombre était apparue dans le troisième volet de la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, ce sera la première fois qu'elle aura droit à son heure de gloire et son propre blockbuster. Le scénario a été écrit par le duo Scott Rosenberg-Jeff Pinkner, le second étant particulièrement familier de l'univers de l'Homme-araignée puisqu'il a travaillé sur The Amazing Spider-Man 2. À la réalisation, les cinéphiles pourront retrouver Ruben Fleischer qui a notamment œuvré sur Gangster Squad et Bienvenue à Zombieland.

Le personnage principal sera incarné par... Tom Hardy

Dans le rôle d'Eddie Brock, les fans seront ravis de retrouver Tom Hardy, qui a brillé dans The Revenant et Mad Max : Fury Road. Après avoir incarné Bane dans The Dark Knight Rises, l'acteur britannique revient aux adaptations de comics et enfile le costume noir du célèbre Symbiote.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum — Sony Pictures (@SonyPictures) 19 mai 2017

Le comédien au look bourru et vénéré par la critique est surtout connu pour ses rôles sombres dans des films complexes, ce qui pourrait être un gage de qualité pour Venom, s'inscrivant dans la lignée plus adulte entamée par les Deadpool ou Logan.

Le méchant sera Carnage, l'alter-égo d'un tueur en série

Le nom du super-méchant est également connu : selon le Hollywood Reporter, il s'appellera Carnage et reste l'un des ennemis majeurs de Venom. Tout comme lui, c'est un Symbiote qui a pris le corps d'un tueur en série précoce, Cletus Kasady. Contrairement à l'ennemi juré de Spider-Man, qui refuse de s'attaquer à ceux qu'il considère innocents, Carnage tue lui sans distinction.



Cletus Kasady rencontre Eddie Brock en prison, et les deux hommes ne s'entendent absolument pas. Alors que Venom s'évade, son symbiote donne naissance à un petit qui se met alors à posséder Kasady, devenant Carnage. Pour le moment, aucun nom n'a été donné concernant l'acteur qui incarnera ce redoutable méchant qui risque de donner du fil à retordre au protagoniste.

Spider-Man sera absent du film

C'est la rumeur qui a passionné les fans de comics ces dernières semaines : ce long-métrage fera-t-il parti du MCU (Marvel Cinematic Universe), l'univers commun créé par Marvel ? Alors que plusieurs sons de cloches provenaient des studios, le président des studios Marvel, Kevin Feige a tenu à mettre les choses au clair, mettant fin aux ragots avec un non définitif.



L'ennemi juré de Spider-Man aura droit à un univers totalement indépendant et ne rencontrera donc pas les Avengers, ni l'Homme-araignée incarné par Tom Holland. De ce fait, celui-ci ne devrait pas faire d'apparition dans le film ni rencontrer son alter-ego, contrairement à ce que de nombreux bruit de couloirs laissaient entendre jusqu'alors.

Venom et Spider-Man dans la série "Ultimate Spider-Man" Crédit : capture d'écran YouTube

"Venom" sera-t-il un film d'horreur ?

Que les fans se rassurent, Venom sera aussi sombre que son protagoniste. Allociné a en effet remarqué que My Entertainment World, site qui recense les films et garde l’œil rivé les tournages, n'a pas seulement rangé le film réalisé par Ruben Fleischer comme film d'action, mais aussi œuvre de science-fiction et d'horreur. Cette simple indication du site de référencement a suffi pour lancer la rumeur. Celle-ci n'a toutefois pas été confirmée par la production, mais semble correspondre au protagoniste du long-métrage et à ce qu'il dégage.

Cette nouvelle production semble donc bien s'inscrire dans la même tendance que celle qui imprègne tous les films de super-héros actuels : exit le divertissement familial, bienvenue à la complexité et la violence.

On connait la date de sortie

En plus de ces quelques éléments d'intrigue, le calendrier se précise. Le tournage de Venom devrait débuter à l'automne 2017, pour une sortie prévue dans les salles obscures françaises le 10 octobre 2018. D'ici là, les fans pourront patienter en découvrant Spider-Man : Homecoming, au cinéma le 12 juillet prochain.