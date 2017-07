publié le 04/07/2017 à 15:48

C'est un des films les plus attendus de 2017. Valérian et la cité des milles planètes sortira dans les salles obscures le mercredi 26 juillet. Le nouveau long-métrage de Luc Besson est une adaptation de la bande-dessinée Valérian et Laureline, réalisée par le scénariste Pierre Christin et le dessinateur Jean-Claude Mézières, et publiée pour la première fois en 1967.



Avec un budget de 190 millions de dollars, Valérian et la cité des milles planètes est le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. C'est dire tout l'enjeu de ce space opera événement. Luc Besson ne compte pas s'arrêter là puisqu'il a déjà réfléchi aux scénarios de Valérian 2 et Valérian 3, comme il le confie en exclusivité au micro de RTL : "J'aimerais énormément faire le 2 et le 3. J'ai déjà fini d'écrire le 2 et j'ai commencé le 3. Je le fais pas par superstition mais ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas, car je suis très content de les avoir écrit quand même".

Réaliser le premier était déjà un véritable défi pour Luc Besson, qui a tourné en tout 2.700 plans pendant 93 jours de tournage, auxquels se sont ajoutés 15 mois de travail sur les effets spéciaux, pour un résultat époustouflant.



Retrouvez l'interview de Luc Besson en intégralité à 18h20 dans RTL Soir.