publié le 22/06/2017 à 11:23

C'est une information du site Variety qui a peut réjouir les fans de DC Comics. Watchmen, le comics créé par Alan Moore et Dave Gibbons en 1985, va avoir droit à son adaptation télévisée, après le film de Zack Snyder (Batman V Superman) en 2009. Selon le média américain, le réalisateur Damon Lindelof de Lost et The Leftlovers est en pleine négociation avec HBO pour savoir si l'adaptation est faisable. En 2014, la chaîne américaine avait déjà tenté le projet Watchmen avec Zack Snyder, qui n'avait finalement pas aboutit.



Watchmen est une série de 12 comics très réputés pour les amateurs, publiés dans le milieu des années 80. L'histoire se déroule dans un univers parallèle où les États-Unis ont remporté la guerre du Vietnam grâce au Dr Manhattan, un physicien aux pouvoirs surpuissants issus d'un accident nucléaire. Richard Nixon a été réélu président des États-Unis puisque le scandale du Watergate n'a jamais eu lieu et les super-héros tombent en désuétude et sont forcés d'être à la retraite à cause de la loi Keene.

Le cœur de Watchmen démarre en 1985, en pleine Guerre froide et le meurtre du Comédien, un justicier à la retraite qui avait travaillé avec le gouvernement américain. Rorschach, l'anti-héros des Watchmen décide de mener l'enquête, bientôt rejoint par ses anciens coéquipiers.

Le premier comics "Watchmen" a été publié en 1987 Crédit : DC Comics

Une oeuvre d'anthologie adaptée au cinéma en 2009

Watchmen est un récit uchronique, sombre, satirique. Il réécrit l'Histoire à partir d'un événement passé : ici la victoire des États-Unis au Vietnam. Plus encore, les lecteurs découvrent une image complètement nouvelle des super-héros : les Watchment dépriment. Le film de Zack Snyder en 2009 se base sur l'intrigue des comics, et permet aux Watchmen de séduire un nouveau public.

> Bande annonce Watchmen (Les Gardiens) - Français (HD)

DC Comics décide alors de publier une série de comics prequel en 2012 : Before Watchmen. Elle se situe avant l’intrigue développée par Alan Moore et Dave Gibbons. De nombreux auteurs donnent alors vie aux passés des protagonistes. Mais pour le moment, il est encore difficile de savoir si Dave Benioff comptera ajouter ce prequel dans le scénario de la série HBO attendue pour fin 2018, ou s'il s’attellera exclusivement aux comics originaux.