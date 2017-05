"Dunkerque" de Nolan : comment la ville compte maximaliser l'impact du film

publié le 30/05/2017 à 11:12

Le 19 juillet sortira le film événement de Christopher Nolan tourné à Dunkerque et dont les Dunkerquois espèrent bien tirer profit. Le long métrage raconte la bataille de Dunkerque de 1940 ("l'opération Dynamo"). Nous allons vous raconter "l'opération commando" mise en place par les acteurs locaux pour saisir l'aubaine de cette superproduction. Le film hollywoodien pourrait, dans les mois qui viennent, attirer les visiteurs et métamorphoser l'image de la ville.



Petit flash-back. Eté 2015 : pour la première fois, la Warner se rend à Dunkerque, en repérage. La cellule cinéma de la mairie, qui accueille les Américains, réalise vite qu'il s'agit d'un très gros dossier. Tout est alors secret. Interdiction de révéler le nom réalisateur-star, Christopher Nolan. À ce moment-là, la Warner envisage d'autres sites de tournage en Normandie, en Belgique et aux Pays-Bas.

Garder les touristes à Dunkerque

Pour l'emporter, le maire Patrice Vergriete, fan de cinéma (il a dirigé un club de cinéphile), va passer des coups de fil au directeur du grand port maritime pour faciliter, entre autres, la destruction des poteaux des feux de signalisation des navires, trop modernes, et la reconstitution de la jetée telle qu'elle existait en mai 1940.

Dunkerque a décroché le tournage à grand spectacle l'an dernier. Les retombées du tournage se chiffrent à 4,5 millions d'euros en sécurité, en nuits d'hôtel et en restauration. Près de 800 sandwiches ont été avalés chaque jour. On compte 1.300 figurants. Pour que ça ne s'arrête pas là, à l'issue des vingt-six jours de tournage, Patrice Vergriete organise une petite réception, à la mairie, pour Christopher Nolan, à qui il passe deux messages. Le premier vœux était que le film s'appelle Dunkerque.



L'occasion pour Dunkerque de prendre sa revanche sur la mémoire

Plus le film ira loin, plus les retombées touristiques et économiques sur la ville seront importantes. À Dunkerque, lors de la sortie du film, tout sera prêt pour garder les touristes qui pourront visiter une exposition avec les décors du tournage, écouter des audioguides sur la plage et dans la ville, ou manger dans un navire authentique de "l'opération Dynamo" (le restaurant ouvrira pour la sortie du film). Il est prévu que le musée de "l'opération Dynamo" s'agrandisse.



Le maire compte sur Nolan pour accélérer le changement d'image de Dunkerque déjà engagé. Il veut "ringardiser" les plages flamandes et belges et refaire de Dunkerque la station balnéaire de la métropole lilloise à la mode qu'elle était.



Un film pour réhabiliter l'histoire

Au-delà de l'enjeu économique, le film peut-il changer la perception que nous avons de la bataille de Dunkerque ? C'est l’espoir des Dunkerquois. Dans nos livres d'histoire, Dunkerque est une déroute. Pour les Britanniques, c'est une victoire prometteuse. L'espoir du maire, c'est que l'œuvre de Nolan ne soit pas uniquement un film de guerre, mais soit un film pour réhabiliter l'histoire. Un levier pour changer la perception des événements.



La bataille de Dunkerque n'a pas seulement consisté à protéger la fuite de 340.000 hommes piégés par Hitler. C’est aussi une victoire stratégique des alliés. La réussite du sauvetage a peut-être permis au Royaume-Uni d'éviter une invasion des nazis pendant la guerre. Le film de Nolan est l'occasion pour Dunkerque de prendre sa revanche sur la mémoire.

> La bande annonce du film "Dunkerque", de Christopher Nolan