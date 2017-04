publié le 26/04/2017 à 10:41

Il y a du super-héros dans l'air. Ce mercredi 26 avril sort Les Gardiens de la Galaxie 2. Des personnages tout droit sortis de l'univers Marvel, mais à regarder comme des cousins un peu barrés et excentriques. Le ton des Gardiens de la Galaxie est plus pop, plus kitsch, moins calibré que celui des Avengers, par exemple. Le premier film en 2014 avait été un carton inattendu, mettant en scène une bande de chasseurs de primes intergalactiques, composée par Peter Quill, leur leader humain, d'un raton laveur, d'un arbre vivant et autres créatures bizarres.



Les revoici, cette fois embarqués dans une aventure toujours aussi périlleuse, (ils sont poursuivis par un peuple d'extraterrestres à qui ils ont volé un bien précieux), mais aussi confronté au papa de Peter qui s'avère être un Dieu totalement mégalo. Les Gardiens de la Galaxie 2 est un blockbuster totalement jouissif et régressif, violent et grossier, bourré de vannes stupides et de second degré dans lequel on retrouve Chris Pratt, Zoe Saldana, Kurt Russell, Sylvester Stallone et les voix de Bradley Cooper et Vin Diesel, si vous voyez le film en version originale.

Pom Klementieff, révélation des "Gardiens de la galaxy 2"

Puis, une nouvelle venue, Pom Klementieff, jeune femme aux origines franco-québéco-russo-coréennes : elle interprète Mantis dans ce second volet, une alien étrange qui va s'allier aux gardiens. "Souvent les rôles féminins sont assez similaires dans ces films-là, ils sont forts, sexy, et ce rôle-là est complètement différent et c'est très intéressant, confie la comédienne au micro de RTL. Mantis est un personnage innocent, qui découvre les choses pour la première fois et c'était super de mélanger le monde des Gardiens et des Avengers [l'actrice évoque son rôle dans le prochain Avengers : Infinity War]."

> Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 - Bande-annonce finale (VOST)

"Django" d'Étienne Comar

Un film intéressant, parce qu'il se concentre sur quelques années de la vie du guitariste manouche, durant la Seconde Guerre mondiale. Il est une star du music-hall dans Paris, occupée par nazis, lesquels lui propose une tournée en Allemagne. C'est à partir de ce moment Django va prendre conscience du péril du Troisième Reich, notamment pour le peuple tzigane, et abandonner sa neutralité dans le conflit, qui était aussi son indifférence. Avec sa famille, l'artiste tente de passer en zone libre, mais les Allemands vont le traquer.



C'est un portrait juste, sans concessions de Django Reinhardt, avec ses failles, ses faiblesses : il prend vraiment toute son ampleur en dernière partie et doit beaucoup à l'interprétation habitée par Reda Kateb, lequel a du travailler durement pour incarner un guitariste virtuose et l'icône de la communauté manouche.

> Django - Bande-annonce officielle HD

Un autre film à voir cette semaine : À mon âge, je me cache encore pour fumer, qui nous entraîne dans la vapeur d'un hammam réservé aux femmes musulmanes : une série de portrait qui parle d'amour, de sexe, de violence, d'interdit, de liberté, de religion et des hommes.Des moments intimes et très forts mis en scène par Rayhana Obermeyer, une franco-algérienne qui dénonce depuis toujours le machisme au Maghreb, expliquant au passage que l'Islam peut en éviter les dérives.

"Jour J" de Reem Kheric

Un peu de Very Bad Trip, un peu de Mary à tout prix et au final beaucoup de peps pour ce film qui raconte comment une organisatrice de mariages va devoir s'occuper de celui d'un garçon avec qui elle a couché un soir de beuverie. Tout le monde ne sera évidemment pas à la noce et surtout pas le future mariée qui va vite sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, François Xavier Demaison et Julia Piaton sont épatants dans Jour J, écrit notamment par Philippe Lacheau, créateur de Babystting ou Alibi.com qui a du savoir-faire et un tout petit rôle, d'ailleurs, dans film.



Enfin, Aurore de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui est un énième portrait d'une cinquantenaire soumise aux aléas de la vie, du temps qui passe, du désir enfui et d'une possible renaissance. Quelques bons dialogues, Agnès Jaoui est toujours très juste, mais il y a un vrai sentiment de déjà-vu et surtout une mise en scène tellement plan plan qu'elle finit par tout gâcher.

> Aurore - Bande-annonce

On termine par un coup de cœur pour un film espagnol : La Colère d'un homme patient de Raúl Arévalo, une implacable étude sur la vengeance, celle d'un homme dont la femme a été tuée lors d'un hold-up et qui va attendre la sortie de prison du meurtrier pour régler ses comptes. Pas de fioriture, on va à l'essentiel, une touche de Quentin Tarantino et du caractère : un thriller couvert de prix en Espagne et qui a remporté les prix du jury et de la critique au dernier festival du film policier de Beaune.