NEW Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer - WORLD PREMIERE

publié le 01/03/2017 à 06:10

Alors que le deuxième épisode des aventures de Star-Lord et de ses acolytes arrivera dans les salles le 26 avril prochain, l'attente était grande d'une nouvelle bande-annonce permettant de se faire une idée un peu plus précise de ce à quoi ressemblera le film. Après un teaser particulièrement drôle mettant en scène les mauvaise manières de Drax à table, c'est dans le show de Jimmy Kimmel que le réalisateur James Gunn nous a offert ce cadeau.



Dans cette nouvelle bande-annonce, on retrouve évidemment Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Baby Groot, mais accompagnés de Yondu, Nebula, la demi-soeur de Gamora, et Mantis. Ils sont tous réunis pour "sauver encore une fois la galaxie" et les nouvelles images que nous propose ce trailer nous font la promesse d'un grand spectacle, comme avec cette scène où Drax se bat contre une espèce de pieuvre mutante tombée du ciel.

On y aperçoit aussi les premières images de Kurt Russell, qui joue le rôle d'un personnage très proche de notre héros Star-Lord. Le tout est comme prévu toujours accompagné d'une bande originale particulièrement cool et entraînante. Reste maintenant à patienter pour pouvoir, enfin, profiter de la suite d'un film qui avait récolté la bagatelle de près de 800 millions de dollars de revenus.