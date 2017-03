publié le 28/03/2017 à 15:30

Quatre mois avant son arrivée au cinéma, Spider-Man : Homecoming continue de tisser sa toile. Après sa première apparition réussie dans Captain America : Civil War, l'homme-araignée, incarné par le talentueux Tom Holland, a le droit à son propre film. Un nouveau redémarrage de l'histoire de Spider-man après la trilogie signée Sam Raimi avec Tobey Maguire et les deux blockbusters de Marc Webb mettant en scène Andrew Garfield. Cette fois, nous allons découvrir les origines de l'homme-araignée encore au lycée, avec ses problèmes d'adolescent et de super-héros. Il est épaulé dans cette aventure par Tony Stark / Iron Man, son mentor et devra combattre le Vautour.



Après deux excellentes bandes-annonces, Spider-Man : Homecoming s'offre un troisième trailer qui ne manque pas d'images inédites. Le combat de Spider-Man contre le Vautour, l'un de ses ennemis les plus redoutables dans le comics, monte en puissance, à grands renforts d'explosions. Plus encore, la relation entre Peter Parker et Tony Stark se dévoile un peu plus. Et on comprend que l'Avenger se montrera dur envers le jeune super-héros quand il lui retire son costume spécial, après une boulette de notre Spidey, qui devra se contenter ensuite d'une tenue "home made". Il faudra encore patienter jusqu'au 12 juillet prochain pour plonger dans cette aventure, qui s'annonce d'ores et déjà comme le film à ne pas manquer cet été.