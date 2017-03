publié le 05/03/2017 à 08:05

C'est sans doute le personnage le plus attendu des Gardiens de la Galaxie 2. Ego, le père mystérieux de Peter Quill alias Star-Lord, le héros de l'histoire. Il est interprété par Kurt Russell, qui fait d'ailleurs son entrée dans l'univers Marvel, et qu'on a découvert pour la première fois dans la récente bande-annonce du film. Certes, la séquence est courte, mais on a enfin droit à un petit aperçu de la rencontre entre le père et son fils, séparés depuis des années. Souvenez-vous dans le premier film, on apprend que Peter est le fils d'une terrienne, mais aussi d'une entité extra-terrestre, qu'il n'a jamais rencontrée.



Il faut savoir qu'Ego La Planète Vivante (c'est son nom complet), apparaît pour la première fois dans les comics en 1966. Comme son nom l'indique, il est donc une planète et une entité cosmique, avant de prendre plus tard une autre forme. James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie 2 a d'ailleurs décidé de le montrer une première fois en tant qu'humain. Reste à savoir si on le verra aussi sous sa forme de planète. Mais avant d'arriver à cette image, découvrons plutôt les origines de ce personnage.

1. Ego est un astre redoutable

La planète vivante Ego dans les comics Crédit : Marvel

Ego est né dans la Galaxie Noire. C'est la seule planète de cet endroit à posséder une conscience. Ego possède d'ailleurs un visage humain qu'on distingue avec une moustache. Et comme vous pouvez le deviner avec son nom, il est très égoïste, voire mégalo. On ne peut pas vraiment dire s'il est un héros ou un super-vilain. mais pour survivre, il doit quand même aspirer les vaisseaux et les planètes qui gravitent au tour de lui. Pas super sympa non plus !

C'est Thor qui le découvre en premier dans le numéro 132 des aventures de l'Asgardien. Leur première rencontre est tout sauf amicale, puisque Thor va empêcher Ego d'envahir d'autres planètes (dont la nôtre). Mais, leur relation devient ensuite plus cordiale lorsqu'Ego accepte de recueillir sur ses terres, une race d'extra-terrestres dont la planète a été détruite par l'entité cosmique Galactus. ego passe quand même la plupart de ses aventures à essayer de devenir plus puissant, au détriment des autres civilisations de la galaxie.

2. Il possède des pouvoirs cosmiques

Ego et ses pouvoirs destructeurs Crédit : Marvel

Ego possède des pouvoirs extrêmement puissants. D'abord parce qu'il est une planète vivante qui a sa propre conscience. Ensuite, parce qu'il peut modifier sa masse moléculaire et se transformer en humain (par exemple, comme on le voit dans le trailer des Gardiens de la Galaxie 2). Il peut aussi contrôler tout ce qui se passe sur ses terres : les séismes, le climat, mais aussi créer la faune et la flore. Ego peut aussi créer des décharges d'énergie cosmique et absorber les énergies des personnes ou planètes qui l'entoure.

3. Quel est son lien avec les Gardiens de la Galaxie ?

L'équipe des Gardiens de la Galaxie Crédit : capture d'écran YouTube

Le réalisateur James Gunn l'avait annoncé au dernier Comic Con de San Diego : la planète Ego est le père de Star-Lord. Notre héros qui a vécu sans savoir qui est vraiment son géniteur, tandis que sa mère lui a répété pendant son enfance qu'il venait des "étoiles". On découvrira donc comment Ego a rencontré la mère de Peter et surtout pourquoi il l'a abandonné. Le reste de son rôle est encore tenu secret, malgré quelques fuites supposées du scénario. Cette première apparition d'Ego est quand même appréciable, surtout avec le clin d'œil à Star Wars dans la réplique "Je suis ton père, Peter".

> Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 - Bande-annonce finale (VOST)