publié le 09/02/2017 à 08:15

Plus que deux mois avant le retour de la team la plus déjantée de Marvel. Star-Lord, le leader interprété par Chris Pratt et ses coéquipiers vont de nouveau sauver la galaxie et se confronter à des ennemis toujours plus redoutables. Attendu pour le 26 avril, Les Gardiens de la Galaxie 2, réalisé par James Gunn, a déjà dévoilé quelques-uns de ses mystères dans les trailers officiels diffusées ces dernières semaines. Pas de panique, il n'y a pas de spoilers dans notre éclairage, vous n'aurez qu'à regarder notre petite vidéo pour vous en rendre compte !



Que sait-on déjà de ce second film dédié aux Gardiens ? D'abord que notre super team devra affronter une grosse bête aux dents tranchantes. Sans oublier Taserface, le mercenaire au visage balafré qui a été aperçu dans le trailer diffusé pendant la 51e édition du Super Bowl. Reste à savoir si Ayesha, la déesse dorée, elle aussi dans cette bande-annonce, sera une amie ou une ennemi des Gardiens.

L'équipe pourra dans tous les cas compter sur la hargne de Baby Groot (d'ores et déjà la star du film) et la super-héroïne Mantis. Cette jeune extraterrestre rejoint la troupe. Ses pouvoirs de télépathie donneront lieu à des scènes hilarantes, comme on a pu le découvrir dans les trailers. Enfin, Nebula, la redoutable demi-sœur de Gamora rejoindra les Gardiens, tout comme Yondu, l'ancien mentor/ennemi de Star-Lord.